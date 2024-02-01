В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В течение 16 часов будущие волонтёры разбирали практические кейсы, знакомились с историей и особенностями фестиваля. Ребята узнали друг друга поближе и проработали сложные ситуации, предложив свои варианты решения.
Напомним, что спикерами тренинга выступили директор Центра культурно-воспитательной работы БГТУ имени Шухова Михаил Спирин и председатель объединённого совета обучающихся Технолога Михаил Моисеев. Это сертифицированные специалисты, которые прошли обучение тренеров волонтёрской программы Всемирного фестиваля молодёжи и передали знания тем, кто будет работать на форуме.