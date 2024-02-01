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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи

В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи

1 февраля 2024, 11:35
Фото: БГТУ им. Шухова
В БГТУ имени Шухова завершилось обучение волонтёров, которые примут участие во Всемирном фестивале молодёжи. Он пройдёт с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Чтобы лучше подготовить добровольцев к предстоящему событию, для них провели двухдневный интенсив. Обучение прошли 60 человек.

В течение 16 часов будущие волонтёры разбирали практические кейсы, знакомились с историей и особенностями фестиваля. Ребята узнали друг друга поближе и проработали сложные ситуации, предложив свои варианты решения.

Напомним, что спикерами тренинга выступили директор Центра культурно-воспитательной работы БГТУ имени Шухова Михаил Спирин и председатель объединённого совета обучающихся Технолога Михаил Моисеев. Это сертифицированные специалисты, которые прошли обучение тренеров волонтёрской программы Всемирного фестиваля молодёжи и передали знания тем, кто будет работать на форуме.

Фото: БГТУ им. Шухова
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