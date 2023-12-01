Блог преподавателя БГТУ имени Шухова — лучший в России

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Результаты конкурса объявили на Всероссийском слэме, прошедшем в рамках III Конгресса молодых учёных. Артём Семиненко уверен, что технологии не только полезны, но и интересны. В Блоге «Теплотехника» он рассказывает о существующих технологиях и методах их расчёта, о людях и их экспериментах, вкладе теплотехники в умные технологии.
Артём Сергеевич благодарит активных читателей и организаторов мероприятий, которые помогают продвигать знания о теплотехнике — БГТУ им. В. Г. Шухова, Точку кипения и научное сообщество вуза, открытый лекторий Белгорода.