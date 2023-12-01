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Блог преподавателя БГТУ имени Шухова — лучший в России

Блог преподавателя БГТУ имени Шухова — лучший в России

1 декабря 2023, 13:18
Фото: Bel.ru
Блог «Теплотехника» признан лучшим в специальной номинации «В контакте с наукой», организованной «ВКонтакте» для всех участников Университетской лиги Science Slam 2023 года. Блог ведёт кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции БГТУ им. В. Г. Шухова Артём Семиненко.

Результаты конкурса объявили на Всероссийском слэме, прошедшем в рамках III Конгресса молодых учёных. Артём Семиненко уверен, что технологии не только полезны, но и интересны. В Блоге «Теплотехника» он рассказывает о существующих технологиях и методах их расчёта, о людях и их экспериментах, вкладе теплотехники в умные технологии.

Артём Сергеевич благодарит активных читателей и организаторов мероприятий, которые помогают продвигать знания о теплотехнике — БГТУ им. В. Г. Шухова, Точку кипения и научное сообщество вуза, открытый лекторий Белгорода.

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#Общество#Белгородская область#Наука#Технологии#Блог#Бгту имени шухова#Учёные#Артем Черненко
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