В БГТУ им. Шухова открыли областные соревнования по гандболу на призы Сергея Крамского

Сергей Иванович Крамской является заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России. Тысячи белгородских мальчишек прошли через его заботливые руки. Практически все успешно трудятся в различных сферах деятельности. За время тренерской карьеры он вместе со своими напарниками воспитал 75 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженного мастера спорта, которые успешно выступали как на всесоюзных, всероссийских, так и престижных международных соревнованиях: это чемпионаты мира молодёжных и студенческих команд, Кубки мира, Кубки и чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Помимо спортсменов, показавших высокие спортивные результаты, в Белгороде все тренеры по гандболу являются воспитанниками Сергея Крамского, среди них 5 тренеров высшей категории и один заслуженный тренер России.