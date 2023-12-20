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Заслуженный тренер России Сергей Крамской

В БГТУ им. Шухова открыли областные соревнования по гандболу на призы Сергея Крамского

20 декабря 2023, 13:40
Фото: Юлия Чуева / БГТУ имени Шухова
Заслуженный тренер России Сергей Крамской
19 декабря открыли соревнования по гандболу среди мужских команд на призы заслуженного тренера России Сергея Крамского. В декабре 2023 года исполнилось 50 лет его тренерской деятельности. С этой датой юбиляра пришли поздравить почётные гости: депутаты, спортсмены, тренеры и студенты.

Гостей мероприятия приветствовал ректор БГТУ имени Шухова, профессор Сергей Глаголев. Он отметил заслуги Сергея Крамского, под тренерским руководством которого университетская команда «Технолог-Спартак» традиционно удерживает лидерские позиции в гандболе на уровне России. Слова поздравления прозвучали от главного федерального инспектора по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ольги Кремневой, первого заместителя министра спорта Белгородской области Валерия Сирюшова и депутата Белгородской областной Думы Владимира Ващенко.

Сергей Иванович Крамской является заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России. Тысячи белгородских мальчишек прошли через его заботливые руки. Практически все успешно трудятся в различных сферах деятельности. За время тренерской карьеры он вместе со своими напарниками воспитал 75 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженного мастера спорта, которые успешно выступали как на всесоюзных, всероссийских, так и престижных международных соревнованиях: это чемпионаты мира молодёжных и студенческих команд, Кубки мира, Кубки и чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Помимо спортсменов, показавших высокие спортивные результаты, в Белгороде все тренеры по гандболу являются воспитанниками Сергея Крамского, среди них 5 тренеров высшей категории и один заслуженный тренер России.

В числе гостей церемонии открытия соревнований были депутат Белгородской областной Думы Юрий Дьячков, заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту г. Белгорода Евгений Ефимов, проректор по научной работе и инновациям БелГАУ им. В. Я. Горина Андрей Дорофеев, заслуженный работник физической культуры РФ Виталий Грицаев, генерал-майор внутренней службы в запасе Сергей Шарков, директор СШОР «Спартак» Андрей Молчанов, председатель спортивно-патриотического клуба «Белогор», мастер спорта Алексей Ярмак, заслуженный тренер России Сергей Ярковой, судья Всероссийской категории, мастер спорта международного класса Михаил Гайно и др. Они пожелали Сергею Крамскому ещё долгих лет тренерской деятельности, крепкого здоровья, успехов и воспитать не одну плеяду выдающихся спортсменов. Праздничное настроение создавали выступления творческих коллективов Студенческого дворца культуры. Вокальная студия «Факультет» исполнила песню «Команда молодости нашей».

В БГТУ имени Шухова большое внимание уделяется студенческому спорту, который направлен на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся, их участие в физкультурных и спортивных мероприятиях как регионального, всероссийского, так и международного уровней. Сергей Иванович Крамской поблагодарил всех присутствующих за внимательное отношение и вклад в поддержку и развитие спорта, а также пожелал спортсменам удачи в соревнованиях.

Областные соревнования по гандболу, БГТУ имени ШуховаОбластные соревнования по гандболу, БГТУ имени Шухова
Областные соревнования по гандболу, БГТУ имени ШуховаОбластные соревнования по гандболу, БГТУ имени Шухова
Областные соревнования по гандболу, БГТУ имени ШуховаОбластные соревнования по гандболу, БГТУ имени Шухова
Областные соревнования по гандболу, БГТУ имени ШуховаОбластные соревнования по гандболу, БГТУ имени Шухова
Областные соревнования по гандболу, БГТУ имени Шухова
Фото: Юлия Чуева / БГТУ имени Шухова
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