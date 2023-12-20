В БГТУ им. Шухова открыли областные соревнования по гандболу на призы Сергея Крамского

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 14:00
Гостей мероприятия приветствовал ректор БГТУ имени Шухова, профессор Сергей Глаголев. Он отметил заслуги Сергея Крамского, под тренерским руководством которого университетская команда «Технолог-Спартак» традиционно удерживает лидерские позиции в гандболе на уровне России. Слова поздравления прозвучали от главного федерального инспектора по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Ольги Кремневой, первого заместителя министра спорта Белгородской области Валерия Сирюшова и депутата Белгородской областной Думы Владимира Ващенко.
Сергей Иванович Крамской является заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России. Тысячи белгородских мальчишек прошли через его заботливые руки. Практически все успешно трудятся в различных сферах деятельности. За время тренерской карьеры он вместе со своими напарниками воспитал 75 мастеров спорта, 6 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженного мастера спорта, которые успешно выступали как на всесоюзных, всероссийских, так и престижных международных соревнованиях: это чемпионаты мира молодёжных и студенческих команд, Кубки мира, Кубки и чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Помимо спортсменов, показавших высокие спортивные результаты, в Белгороде все тренеры по гандболу являются воспитанниками Сергея Крамского, среди них 5 тренеров высшей категории и один заслуженный тренер России.
В числе гостей церемонии открытия соревнований были депутат Белгородской областной Думы Юрий Дьячков, заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту г. Белгорода Евгений Ефимов, проректор по научной работе и инновациям БелГАУ им. В. Я. Горина Андрей Дорофеев, заслуженный работник физической культуры РФ Виталий Грицаев, генерал-майор внутренней службы в запасе Сергей Шарков, директор СШОР «Спартак» Андрей Молчанов, председатель спортивно-патриотического клуба «Белогор», мастер спорта Алексей Ярмак, заслуженный тренер России Сергей Ярковой, судья Всероссийской категории, мастер спорта международного класса Михаил Гайно и др. Они пожелали Сергею Крамскому ещё долгих лет тренерской деятельности, крепкого здоровья, успехов и воспитать не одну плеяду выдающихся спортсменов. Праздничное настроение создавали выступления творческих коллективов Студенческого дворца культуры. Вокальная студия «Факультет» исполнила песню «Команда молодости нашей».
В БГТУ имени Шухова большое внимание уделяется студенческому спорту, который направлен на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся, их участие в физкультурных и спортивных мероприятиях как регионального, всероссийского, так и международного уровней. Сергей Иванович Крамской поблагодарил всех присутствующих за внимательное отношение и вклад в поддержку и развитие спорта, а также пожелал спортсменам удачи в соревнованиях.