В Белгородской области провели обыски после заявления «Металлоинвеста»

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Стало известно о задержании экс-миноритария комбината «Металлоинвеста» в рамках уголовного дела о вымогательстве. Как сообщается, Андрея Буркина подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц (ч. 3 ст. 163 УК РФ), пишет РБК со ссылкой на собственный источник.
Его, по данным издания, задержали в Белгородской области, где он и проживает. С заявлением в правоохранительные органы обратился металлургический холдинг «Металлоинвест».
Как сообщают «Новые известия», холдинг накануне подтвердил проведение следственно-оперативных мероприятий по его заявлению. Речь, как уже упоминалось, о вымогательстве.
«Причиной стала систематическая деятельность по распространению множественных клеветнических публикаций о предприятии и ложных доносов», — говорится в сообщении компании.
Два года назад «Металлоинвест» обвинил в мошенничестве нескольких бывших акционеров горно-обогатительного комбината. Их акции компания выкупила ещё в 2007 году. В тот период компания выкупила акции у миноритарных акционеров по цене почти на 50% выше рыночной.
Однако небольшая группа бывших миноритарных акционеров увидела возможность обогатиться, поэтому начались судебные тяжбы. В частности, прозвучали требования увеличить цену уже проведённого выкупа, представив свою оценку. По их расчётам, в 2007 году ГОК бы стоил $17,4 млрд, но по официальной оценке комбинат стоил $4 млрд. Выплаты произвели по цене акций, при которой капитализация компании составила бы $6 млрд.
В итоге по искам упомянутых акционеров состоялось около 20 судебных заседаний, в том числе в Высшем арбитражном суде РФ (упразднён в 2014 году). Так или иначе суды посчитали неправомерными требования бывших совладельцев. Тем не менее проблемы у «Металлоинвеста» не закончились даже после ряда разбирательств.
Сообщается, что бывшие миноритарии отправляли письма с угрозами в адрес холдинга и его руководства. А два года назад, в феврале 2022 года, в «Металлоинвесте» и ЛГОКе заявили о группе бывших миноритарных акционеров, которые «прибегают к инициированию множественных клеветнических публикаций в Интернете и СМИ, ложным доносам правоохранительным и иным органам».
К слову, в холдинге на текущий момент заявляют, что «предприятие категорически не приемлет тактику вымогательства, угроз и шантажа».
Дошло и до угроз обращения в зарубежные инстанции. К примеру, экс-миноритарии обращались в прокуратуру в ФРГ с просьбой о возбуждении уголовного дела против акционеров «Металлоинвеста». Известно ещё об обращении к правоохранителям в Швейцарии. Однако всё это не увенчалось успехом.
И теперь стало известно о неком письме, подписанном Андреем Буркиным, где якобы предлагалось не предъявлять «Металлоинвесту» никаких иных финансовых претензий, но за это требовалось заплатить 2 млн евро. Холдинг написал заявление, а правоохранители занялись расследованием.