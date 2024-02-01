В Белгородской области провели обыски после заявления «Металлоинвеста»

Сообщается, что бывшие миноритарии отправляли письма с угрозами в адрес холдинга и его руководства. А два года назад, в феврале 2022 года, в «Металлоинвесте» и ЛГОКе заявили о группе бывших миноритарных акционеров, которые «прибегают к инициированию множественных клеветнических публикаций в Интернете и СМИ, ложным доносам правоохранительным и иным органам».