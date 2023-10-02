Металлоинвест направил 26 млн рублей на благоустройство дворов и улиц Старого Оскола

На пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы, а также улиц Майская, Богатырская и Михайловская было установлено 36 транспортных и 12 пешеходных светофоров, 47 дорожных знаков, 10 камер видеонаблюдения, четыре информационные секции и почти 300 метров пешеходного ограждения. Нанесено 280 кв. метров дорожной разметки. Теперь на этих участках дорог, которые до переоборудования были одними из наиболее аварийно-опасных в городе, движение стало четко регламентированным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов.