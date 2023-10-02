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Металлоинвест направил 26 млн рублей на благоустройство дворов и улиц Старого Оскола

Металлоинвест направил 26 млн рублей на благоустройство дворов и улиц Старого Оскола

2 октября 2023, 12:07
Фото: Валерий Воронов
Металлоинвест направил 26 млн рублей на благоустройство дворов и улиц Старого Оскола в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства, подписанной Компанией и правительством Белгородской области.

На пересечении проспекта Губкина и бульвара Дружбы, а также улиц Майская, Богатырская и Михайловская было установлено 36 транспортных и 12 пешеходных светофоров, 47 дорожных знаков, 10 камер видеонаблюдения, четыре информационные секции и почти 300 метров пешеходного ограждения. Нанесено 280 кв. метров дорожной разметки. Теперь на этих участках дорог, которые до переоборудования были одними из наиболее аварийно-опасных в городе, движение стало четко регламентированным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

На улице Хмелева построено 900 метров пешеходного тротуара. Ранее в этом районе ИЖС проходила только автомобильная дорога, передвижение людей вдоль которой было также небезопасным.

Преобразилась дворовая территория многоквартирного дома №12 в микрорайоне Молодогвардеец. Пешеходный тротуар вдоль дома и входные группы в подъезды были отремонтированы и выложены плиткой, расширен автомобильный проезд, построены парковочные карманы и водоотвод. Установлены фонари, скамейки, урны, парковочные столбики.

«Большое спасибо Металлоинвесту за то, что финансирует такие нужные проекты, которые не только улучшают качество жизни старооскольцев, но и направлены на повышение уровня безопасности городской среды, — прокомментировал Анатолий Демченко, главный инженер управления капитального строительства администрации Старооскольского городского округа. — Надеемся, что и в следующем году компания продолжит оказывать поддержку Старому Осколу в реализации проектов благоустройства. Это будет лучший подарок для всех жителей».
Фото: Валерий Воронов
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#Белгородская область#Старый Оскол#Металлоинвест#Благоустройство#Артем Черненко
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