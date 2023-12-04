Металлоинвест сообщает об изменениях в структуре управления

За 20 лет работы в Компании Назим Эфендиев сыграл особую роль в формировании индустриальной культуры Металлоинвеста и его отдельных активов. Благодаря реализованной им политике долгосрочного партнерства Металлоинвест заслужил высокую репутацию на российском и международном рынках. В периоды турбулентности 2020–2023 годов под руководством Назима Эфендиева была обеспечена устойчивая работа Компании, реализованы масштабные инвестиционные проекты «зеленой» металлургии.