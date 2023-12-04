Металлоинвест сообщает об изменениях в структуре управления

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Назим Эфендиев, занимавший в последние годы пост генерального директора, возглавит Совет директоров Металлоинвеста и сосредоточится на принятии стратегических решений, направленных на повышение устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности.
Управление операционной деятельностью Компании будет осуществлять Олег Крестинин, назначенный исполняющим обязанности генерального директора Металлоинвеста.
За 20 лет работы в Компании Назим Эфендиев сыграл особую роль в формировании индустриальной культуры Металлоинвеста и его отдельных активов. Благодаря реализованной им политике долгосрочного партнерства Металлоинвест заслужил высокую репутацию на российском и международном рынках. В периоды турбулентности 2020–2023 годов под руководством Назима Эфендиева была обеспечена устойчивая работа Компании, реализованы масштабные инвестиционные проекты «зеленой» металлургии.
Олег Крестинин имеет значительный опыт работы в горно-металлургической отрасли, в разные годы он отвечал за коммерческую деятельность Металлоинвеста на внутренних и внешних рынках.
Перед Олегом Крестининым стоят задачи продолжения реализации стратегии развития Компании, внедрения новых подходов в управление бизнес-процессами и повышения операционной эффективности.
Эволюция структуры топ-менеджмента призвана обеспечить выход Компании на новый этап развития, сохранив преемственность и лидерские практики управления.