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Металлоинвест сообщает об изменениях в структуре управления

Металлоинвест сообщает об изменениях в структуре управления

4 декабря 2023, 12:49
Фото: Металлоинвест
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о кадровых перестановках, направленных на повышение эффективности корпоративного управления.

Назим Эфендиев, занимавший в последние годы пост генерального директора, возглавит Совет директоров Металлоинвеста и сосредоточится на принятии стратегических решений, направленных на повышение устойчивости бизнеса в условиях высокой неопределенности.

Управление операционной деятельностью Компании будет осуществлять Олег Крестинин, назначенный исполняющим обязанности генерального директора Металлоинвеста.

За 20 лет работы в Компании Назим Эфендиев сыграл особую роль в формировании индустриальной культуры Металлоинвеста и его отдельных активов. Благодаря реализованной им политике долгосрочного партнерства Металлоинвест заслужил высокую репутацию на российском и международном рынках. В периоды турбулентности 2020–2023 годов под руководством Назима Эфендиева была обеспечена устойчивая работа Компании, реализованы масштабные инвестиционные проекты «зеленой» металлургии.

Олег Крестинин имеет значительный опыт работы в горно-металлургической отрасли, в разные годы он отвечал за коммерческую деятельность Металлоинвеста на внутренних и внешних рынках.

Перед Олегом Крестининым стоят задачи продолжения реализации стратегии развития Компании, внедрения новых подходов в управление бизнес-процессами и повышения операционной эффективности.

Эволюция структуры топ-менеджмента призвана обеспечить выход Компании на новый этап развития, сохранив преемственность и лидерские практики управления.

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#Белгородская область#Металлоинвест#Эффективность#Совет директоров#Белгород#Кристина Семенчук#Корпоративное управление#Назим Эфендиев#Активы
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