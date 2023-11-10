Металлоинвест стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Металлоинвест также вошел в высшую группу рейтинга российских работодателей, подготовленном РБК, показав один из лучших результатов среди компаний черной металлургии.
«Достойное вознаграждение, социальный пакет, безопасные и комфортные рабочие места — это уже обязательные условия работы современной промышленной компании, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы постоянно повышаем благополучие наших сотрудников, улучшаем условия труда, заботимся об окружающей среде. Мы также считаем важным приоритетом повышение привлекательности наших городов для жизни и построения карьеры. Мы понимаем, что комфортная городская среда — это не только развитая социальная инфраструктура и благоустроенные общественные пространства, но и культурная повестка, наполненная яркими событиями».
В рейтинг Forbes вошли 125 крупнейших российских компаний. Участников оценивали по основным элементам ESG-повестки: «экология», «сотрудники и общество», «корпоративное управление». Методология рейтинга была разработана совместно с компанией Kept (ранее KPMG).
Участники Рейтинга российских работодателей по версии РБК оценивались по следующим группам показателей: сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация компании и мнение сотрудников. Всего в рейтинге приняли участие 166 компаний.