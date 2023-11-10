Металлоинвест стал лидером рейтингов работодателей Forbes и РБК

«Достойное вознаграждение, социальный пакет, безопасные и комфортные рабочие места — это уже обязательные условия работы современной промышленной компании, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы постоянно повышаем благополучие наших сотрудников, улучшаем условия труда, заботимся об окружающей среде. Мы также считаем важным приоритетом повышение привлекательности наших городов для жизни и построения карьеры. Мы понимаем, что комфортная городская среда — это не только развитая социальная инфраструктура и благоустроенные общественные пространства, но и культурная повестка, наполненная яркими событиями».