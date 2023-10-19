Металлоинвест модернизирует оборудование лабораторий ОЭМК

Для контроля качества природных, подземных и сточных вод приобретены второй концентратомер, а также лабораторный сушильный шкаф. Сегодня возвращаемая вода проходит исследование по 22 показателям. А до конца 2025 года ОЭМК планирует перейти на замкнутый цикл водоснабжения.