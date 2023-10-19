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Металлоинвест модернизирует оборудование лабораторий ОЭМК

Металлоинвест модернизирует оборудование лабораторий ОЭМК

19 октября 2023, 13:00
Фото: Александр Белашов
Металлоинвест модернизирует оборудование лабораторий ОЭМК
Компания «Металлоинвест» инвестировала более 1,2 млн рублей в приобретение оборудования для лабораторий Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова. Новые приборы позволят повысить точность и скорость измерений, проводимых экологической службой предприятия.
«Аккредитованная лаборатория ОЭМК контролирует соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов на территории комбината, эффективность пылегазоочистных установок и состояние атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны. Ежегодно мы производим более тысячи замеров»,
— прокомментировала начальник управления экологического контроля и охраны окружающей среды ОЭМК Елена Лаврентьева.

Для контроля качества природных, подземных и сточных вод приобретены второй концентратомер, а также лабораторный сушильный шкаф. Сегодня возвращаемая вода проходит исследование по 22 показателям. А до конца 2025 года ОЭМК планирует перейти на замкнутый цикл водоснабжения.

Новый газоанализатор позволит более эффективно измерять концентрации оксида углерода в воздухе. Помимо данного исследования, лаборатории ОЭМК проводят измерения по показателям диоксидов азота, серы, пыли и железа.

Для определения уровней виброускорения и частотного анализа общей и локальной вибрации приобретён новый анализатор и специальный калибратор, гарантирующий высокую точность результатов измерений.

«Металлоинвест» «Металлоинвест»
«Металлоинвест»
Фото: Александр Белашов
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