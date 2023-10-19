Металлоинвест модернизирует оборудование лабораторий ОЭМК

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
«Аккредитованная лаборатория ОЭМК контролирует соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов на территории комбината, эффективность пылегазоочистных установок и состояние атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны. Ежегодно мы производим более тысячи замеров»,
— прокомментировала начальник управления экологического контроля и охраны окружающей среды ОЭМК Елена Лаврентьева.
Для контроля качества природных, подземных и сточных вод приобретены второй концентратомер, а также лабораторный сушильный шкаф. Сегодня возвращаемая вода проходит исследование по 22 показателям. А до конца 2025 года ОЭМК планирует перейти на замкнутый цикл водоснабжения.
Новый газоанализатор позволит более эффективно измерять концентрации оксида углерода в воздухе. Помимо данного исследования, лаборатории ОЭМК проводят измерения по показателям диоксидов азота, серы, пыли и железа.
Для определения уровней виброускорения и частотного анализа общей и локальной вибрации приобретён новый анализатор и специальный калибратор, гарантирующий высокую точность результатов измерений.