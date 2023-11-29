Металлоинвест поддержал благоустройство набережной реки Осколец в Старом Осколе

Работы по благоустройству участка протяженностью почти 1 км в юго-западной части города начались в 2021 году. Русло очистили от ила, берег укрепили и очистили от валежника, и сухостоя. Высадили около 1000 саженцев деревьев, многолетних растений и кустарников. Вдоль набережной установили скамейки. Создали прогулочную зону, проложили велодорожку и физкультурно-оздоровительную площадку с уличными тренажерами. Установили освещение, построили лестничные сходы и пандусы к пешеходному мосту через реку.