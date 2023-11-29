Металлоинвест поддержал благоустройство набережной реки Осколец в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:46
Средства были выделены в рамках Программы социально-экономического партнерства с правительством Белгородской области.
Работы по благоустройству участка протяженностью почти 1 км в юго-западной части города начались в 2021 году. Русло очистили от ила, берег укрепили и очистили от валежника, и сухостоя. Высадили около 1000 саженцев деревьев, многолетних растений и кустарников. Вдоль набережной установили скамейки. Создали прогулочную зону, проложили велодорожку и физкультурно-оздоровительную площадку с уличными тренажерами. Установили освещение, построили лестничные сходы и пандусы к пешеходному мосту через реку.
Разработанный специалистами Московского центра урбанистики с учетом пожеланий старооскольцев проект благоустройства прошел общественное обсуждение и был одобрен архитектурно-градостроительным советом Белгородской области.
«Совсем недалеко от набережной расположены частные дома, жилые многоэтажки, детские сады, школы. При этом сама территория на протяжении многих лет оставалась неухоженной, — рассказала начальник отдела управления капитального строительства администрации Старооскольского городского округа Анна Плотникова. — Теперь у горожан появилась еще одна прекрасная зона отдыха, где каждый найдет занятие по душе, будь то прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или рыбалка».
В 2023 году также при поддержке Металлоинвеста были завершены основные работы по реконструкции центральной набережной Старого Оскола. В благоустройство зоны отдыха и досуга горожан Компания вложила более 220 млн рублей. Созданное здесь современное пространство с детской площадкой, контактным фонтаном, прогулочной зоной, наружным освещением, подсветкой моста, лавочками и деревьями вошло в федеральный реестр лучших практик благоустройства.