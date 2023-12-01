При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе реконструирован ЦМИ

Компания «Металлоинвест» инвестировала в проект 30 млн рублей в рамках социально-экономического партнёрства с Белгородской областью. Эти средства были направлены на ремонт вентиляционной системы, приобретение светового и звукового оборудования концертного зала, механизма раздвижного сценического занавеса, светодиодных экранов и генератора дыма.