При поддержке Металлоинвеста в Старом Осколе реконструирован ЦМИ

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В здании была выполнена перепланировка внутренних пространств, созданы коворкинг-зона, офис для волонтёров Добро.Центр, помещение для мастер-классов, студия звукозаписи и другие многофункциональные и общедоступные интерактивные зоны.
Компания «Металлоинвест» инвестировала в проект 30 млн рублей в рамках социально-экономического партнёрства с Белгородской областью. Эти средства были направлены на ремонт вентиляционной системы, приобретение светового и звукового оборудования концертного зала, механизма раздвижного сценического занавеса, светодиодных экранов и генератора дыма.
Современное молодёжное пространство посетили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
«Мы понимаем, что проблема оттока молодёжи на сегодняшний день есть в каждом регионе РФ, в каждой стране, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Нам, конечно, очень хочется, чтобы все наши дети оставались там, где они и родились. Особенно в динамично развивающейся Белгородской области, где даже оперативная обстановка не останавливает все наши дела. Мы сегодня принимаем для этого ряд таких решений. Только в этом году в Старом Осколе заработали обновлённый ЦМИ, центр креативных индустрий, центр современного искусства „Быль“. И это всё только в масштабах одного города. Мы создали многофункциональные пространства для всестороннего развития нашей молодёжи. Усилие идёт с нескольких сторон — федеральный центр, регион и муниципалитет, а что ещё очень важно — поддержка компании „Металлоинвест“. Уверен, что в этом ЦМИ будет всегда многолюдно. Потому что старооскольская молодёжь — она очень активная в нашем регионе».
«В Старом Осколе появился прекрасный молодёжный центр, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы гордимся, что приняли участие в его техническом оснащении. Это инвестиции в человеческий капитал, в развитие молодого поколения, в будущее. ЦМИ — продуманная и разносторонняя площадка, которая станет одной из главных точек притяжения города. Здесь можно на качественно новом уровне проводить культурные мероприятия, в том числе при поддержке Металлоинвеста и Благотворительного фонда Алишера Усманова „Искусство, наука и спорт“.
«Привлечение молодёжи в наш округ — одна из главных задач, стоящих перед нами сегодня, — подчеркнул Андрей Чесноков. — Реконструкция ЦМИ — важный шаг в создании комфортной комплексной молодёжной инфраструктуры. На обновленной площадке расположится Добро.Центр, общество „Знание“, местные отделения Российского Союза Молодёжи, „Нового поколения“, Российского движения детей и молодёжи „Движение Первых“ и старооскольская лига КВН. Наша главная задача — создать функциональное и современное пространство, где молодые люди смогут развивать свои таланты. Благодарю Росмолодёжь, правительство Белгородской области и Металлоинвест за поддержку этого важного для города проекта».