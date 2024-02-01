У администрации в Белгородской области забрали имущество на 1,3 млн, принадлежащее РФ

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Прокуратура Белгородской области вернула в федеральную собственность земельный участок с прудом. Ранее администрация Грайворонского горокруга включила его в реестр муниципальной собственности.
Речь идёт о земельном участке кадастровой стоимостью 1,3 млн рублей и общей площадью 5,6 га. На нём располагается пруд, имеющий гидравлическую связь с рекой, которая считается собственностью Российской Федерации.
Для восстановления прав государства надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Белгородской области и потребовало забрать участок из незаконного владения. Таким образом, участок вернули в собственность РФ.
Ранее сообщалось, что администрация Красногвардейского района незаконно сдавала в аренду землю с прудами коммерческой организации. Указанные водоёмы также имеют гидравлическую связь с реками. Два земельных участка вернули в федеральную собственность.