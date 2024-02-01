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Пруд

У администрации в Белгородской области забрали имущество на 1,3 млн, принадлежащее РФ

1 февраля 2024, 11:19
Фото: 1MI
Пруд

Белгородская прокуратура вернула в собственность РФ участок с прудом

Прокуратура вернула в собственность РФ участок с прудом, который администрация Грайворонского горокруга включила в реестр муниципальной собственности. На этой территории расположен пруд. Кадастровая стоимость имущества составляет 1,3 млн рублей.

Прокуратура Белгородской области вернула в федеральную собственность земельный участок с прудом. Ранее администрация Грайворонского горокруга включила его в реестр муниципальной собственности.

Речь идёт о земельном участке кадастровой стоимостью 1,3 млн рублей и общей площадью 5,6 га. На нём располагается пруд, имеющий гидравлическую связь с рекой, которая считается собственностью Российской Федерации.

Для восстановления прав государства надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Белгородской области и потребовало забрать участок из незаконного владения. Таким образом, участок вернули в собственность РФ.

Ранее сообщалось, что администрация Красногвардейского района незаконно сдавала в аренду землю с прудами коммерческой организации. Указанные водоёмы также имеют гидравлическую связь с реками. Два земельных участка вернули в федеральную собственность.

Администрация в Белгородской области незаконно сдавала участки с прудами бизнесу
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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Река#Новости Белгорода#Участок#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Пруд#Федеральная собственность
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