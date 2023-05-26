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Мэрия Белгорода приняла в собственность землю под памятником на Вокзальной площади

26 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
Обслуживанием и содержанием участка будет заниматься Белгорблагоустройство. Данное решение одобрили депутаты горсовета.

Как рассказала руководитель комитета имущественных и земельных отношений мэрии Кристина Пасика, в администрацию Белгорода поступило обращение Росимущества по вопросу передачи из федеральной собственности в муниципальную земельного участка площадью 28,1 «квадрата» на Вокзальной площади.

На земельном участке находится памятник генералу армию Анапасенко, который является объектом культурного наследия и в настоящее время на праве собственности принадлежит администрации Белгорода.

После приёма участка из федеральной собственности в муниципальную его передадут на содержание и техобслуживание Белгорблагоустройству. Расходы на содержание и обслуживание имущественного комплекса в целом в сумме 14 тысяч рублей будут производиться в пределах утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности Белгорблагоустройства на 2023 год.

Депутаты горсовета предложение одобрили.

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#Кристина Семенчук#Собственность#Вокзальная площадь#Росимущество#Горсовет#Белгорблагоустройство#Город#Новости Белгорода#Белгород
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