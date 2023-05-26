Мэрия Белгорода приняла в собственность землю под памятником на Вокзальной площади

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как рассказала руководитель комитета имущественных и земельных отношений мэрии Кристина Пасика, в администрацию Белгорода поступило обращение Росимущества по вопросу передачи из федеральной собственности в муниципальную земельного участка площадью 28,1 «квадрата» на Вокзальной площади.
На земельном участке находится памятник генералу армию Анапасенко, который является объектом культурного наследия и в настоящее время на праве собственности принадлежит администрации Белгорода.
После приёма участка из федеральной собственности в муниципальную его передадут на содержание и техобслуживание Белгорблагоустройству. Расходы на содержание и обслуживание имущественного комплекса в целом в сумме 14 тысяч рублей будут производиться в пределах утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности Белгорблагоустройства на 2023 год.
Депутаты горсовета предложение одобрили.