Мэрия Белгорода приняла в собственность землю под памятником на Вокзальной площади

После приёма участка из федеральной собственности в муниципальную его передадут на содержание и техобслуживание Белгорблагоустройству. Расходы на содержание и обслуживание имущественного комплекса в целом в сумме 14 тысяч рублей будут производиться в пределах утверждённого плана финансово-хозяйственной деятельности Белгорблагоустройства на 2023 год.