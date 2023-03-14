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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Белгородской области в собственность государства вернули пруд стоимостью 10 млн

14 марта 2023, 10:52
Фото: 1MI

Администрация в Белгородской области незаконно сдавала в аренду участок с прудом

Прокуратура Белгородской области выяснила, что администрация Вейделевского района незаконно сдала в аренду участок с прудом. Водоём пришлось возвращать через суд, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Администрация Вейделевского района неправомерно сдала в аренду одному из хозяйствующих субъектов земельный участок площадью 89 га с прудом. Этот факт установила прокуратура Белгородской области.

При проверке выяснилось, что пруд имеет гидравлическую связь с реками, а последние по закону являются федеральной собственностью.

Прокуратура обратилась в арбитражный суд региона с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть участок из чужого незаконного владения. Суд иск поддержал и вернул в собственность Российской Федерации имущество кадастровой стоимостью 10 млн рублей.

Это не первый земельный спор в Вейделевском районе. Ранее там возник конфликт из-за сельхозземель.

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#Ольга Аксёнова#Пруд#Аренда#Прокуратура#Суд#Общество#Белгородская область#Вейделевский район
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