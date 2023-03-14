В Белгородской области в собственность государства вернули пруд стоимостью 10 млн

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Администрация Вейделевского района неправомерно сдала в аренду одному из хозяйствующих субъектов земельный участок площадью 89 га с прудом. Этот факт установила прокуратура Белгородской области.
При проверке выяснилось, что пруд имеет гидравлическую связь с реками, а последние по закону являются федеральной собственностью.
Прокуратура обратилась в арбитражный суд региона с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть участок из чужого незаконного владения. Суд иск поддержал и вернул в собственность Российской Федерации имущество кадастровой стоимостью 10 млн рублей.
Это не первый земельный спор в Вейделевском районе. Ранее там возник конфликт из-за сельхозземель.