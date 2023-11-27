Белгородские чиновники не уследили за с/х землями в собственности иностранцев

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Ивнянском районе нашлось несколько участков, собственниками которых являются иностранцы. Земли эти предназначены для ведения сельского хозяйства. При этом местные власти не обращались в суд с требованием по отчуждению и принудительной реализации этих участков.
Данные нарушения обнаружила прокуратура. Представления внесли главам администраций Верхопенского, Кочетовсого, Покровского, Сухосолотинского и Сырцевского сельских поселений. В надзорном ведомстве пообещали проконтролировать решение проблемы.
Добавим, что ранее депутаты Белгородской областной думы предложили рассмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц к субъектам РФ. Иногда на то, чтобы найти собственника, уходит много времени, а участок за это время становится заброшенным.