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Published Сегодня, 14:30

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Updated Сегодня, 14:33

Участок

Белгородские чиновники не уследили за с/х землями в собственности иностранцев

27 ноября 2023, 14:30
Фото: 1MI
Участок
Нарушение заметила прокуратура. Чиновники нескольких сельских поселений не обратились в суд с требованием о принудительной реализации участков, хотя должны были. За это им внесли представления.

В Ивнянском районе нашлось несколько участков, собственниками которых являются иностранцы. Земли эти предназначены для ведения сельского хозяйства. При этом местные власти не обращались в суд с требованием по отчуждению и принудительной реализации этих участков.

Данные нарушения обнаружила прокуратура. Представления внесли главам администраций Верхопенского, Кочетовсого, Покровского, Сухосолотинского и Сырцевского сельских поселений. В надзорном ведомстве пообещали проконтролировать решение проблемы.

Добавим, что ранее депутаты Белгородской областной думы предложили рассмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц к субъектам РФ. Иногда на то, чтобы найти собственника, уходит много времени, а участок за это время становится заброшенным.

Белгородская дума предложила внесудебный порядок перехода с/х земель от иностранцев
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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Ивнянский район#Иностранцы#Чиновники#Инна Рогова#Белгород#Собственность#Земли
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