Белгородские чиновники не уследили за с/х землями в собственности иностранцев

Добавим, что ранее депутаты Белгородской областной думы предложили рассмотреть внесудебный порядок перехода права собственности на сельхозземли от иностранных граждан или юрлиц к субъектам РФ. Иногда на то, чтобы найти собственника, уходит много времени, а участок за это время становится заброшенным.