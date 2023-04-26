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Администрация в Белгородской области незаконно сдавала участки с прудами бизнесу

26 апреля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Имущество стоимостью более 66 млн рублей вернули в федеральную собственность. Договор аренды прокуратура потребовала признать недействительным, сообщили в надзорном ведомстве.

Администрация Верхнепокровского сельского поселения Красногвардейского района незаконно сдала в аренду участки земли бизнесу. Признать договор аренды недействительным потребовала прокуратура.

Как показала проверка, на двух земельных участках общей площадью 339 га есть пруды, имеющие гидравлическую связь с реками. Последние являются федеральной собственностью, согласно законодательству.

Прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд с требованием признать договор недействительным и вернуть участки в собственность РФ. Исковые требования ведомства удовлетворили. В итоге в федеральную собственность вернули имущество стоимостью в 66 млн рублей.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Прокуратура#Общество#Аренда#Федеральная собственность#Суд#Пруды
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