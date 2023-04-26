Администрация в Белгородской области незаконно сдавала участки с прудами бизнесу

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Администрация Верхнепокровского сельского поселения Красногвардейского района незаконно сдала в аренду участки земли бизнесу. Признать договор аренды недействительным потребовала прокуратура.
Как показала проверка, на двух земельных участках общей площадью 339 га есть пруды, имеющие гидравлическую связь с реками. Последние являются федеральной собственностью, согласно законодательству.
Прокуратура обратилась с иском в арбитражный суд с требованием признать договор недействительным и вернуть участки в собственность РФ. Исковые требования ведомства удовлетворили. В итоге в федеральную собственность вернули имущество стоимостью в 66 млн рублей.