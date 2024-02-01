Почти 100 белгородских компаний не предоставили отчёты о загрязнении воздуха

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:47
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора завершило приём отчётов 2-ТП «Сведения об охране атмосферного воздуха» за прошлый год. Документы необходимо было предоставить до 22 января.
Отчёты за 2023 год не передали 220 хозяйствующих субъектов Центрального Черноземья, которые имеют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документы не предоставили 98 белгородских предприятий, 50 — воронежских, 10 — тамбовских, 34 — курских.
За нарушения порядка предоставления отчётности, несвоевременное предоставление данных, а также недостоверные данные в отчётах грозит штраф — от 10 до 20 тыс. рублей на должностных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. рублей — на юрлиц.
Список нарушителей Росприроднадзор отправил в региональные органы Федеральной службы госстатистики.