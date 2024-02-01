Почти 100 белгородских компаний не предоставили отчёты о загрязнении воздуха

За нарушения порядка предоставления отчётности, несвоевременное предоставление данных, а также недостоверные данные в отчётах грозит штраф — от 10 до 20 тыс. рублей на должностных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. рублей — на юрлиц.