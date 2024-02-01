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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Загрязнение воздуха

Почти 100 белгородских компаний не предоставили отчёты о загрязнении воздуха

1 февраля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение воздуха

98 белгородских компаний не отчитались перед Росприроднадзором

Предприятиям грозят штрафы. Всего в регионах Центрального Черноземья отчёты не сдали 220 предприятий, сообщает Росприроднадзор.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора завершило приём отчётов 2-ТП «Сведения об охране атмосферного воздуха» за прошлый год. Документы необходимо было предоставить до 22 января.

Отчёты за 2023 год не передали 220 хозяйствующих субъектов Центрального Черноземья, которые имеют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Документы не предоставили 98 белгородских предприятий, 50 — воронежских, 10 — тамбовских, 34 — курских.

За нарушения порядка предоставления отчётности, несвоевременное предоставление данных, а также недостоверные данные в отчётах грозит штраф — от 10 до 20 тыс. рублей на должностных лиц и от 20 тыс. до 70 тыс. рублей — на юрлиц.

Список нарушителей Росприроднадзор отправил в региональные органы Федеральной службы госстатистики.

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#Общество#Белгородская область#Нарушения#Новости Белгорода#Воздух#Белгород#Алина Харина#Отчёты#Росприроднадзор
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