Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Ранее судимый житель Белгородской области находился в колонии, когда с помощью сообщника из Екатеринбурга начал изготавливать поддельные паспорта. Он также перевыпустил sim-карты с номерами телефонов четырёх человек и получил доступ к их банковским приложениям.
Выяснилось, что белгородец мог украсть деньги и у экс-замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. По словам его адвоката, у Митволя пропала «значительная сумма».
Всего же белгородец украл у четырёх человек 89 млн рублей. В их числе — жители Красноярского края.
Уголовное дело уже направили в Бабушкинский районный суд Москвы по месту нахождения фигуранта. Дело сообщника белгородца направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.
Отметим, что экс-замглавы Росприроднадзора Митволь арестован с лета 2022 года. Его подозревали в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы, однако защита обжаловала приговор.