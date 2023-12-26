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Деньги

Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

26 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI
Деньги

Белгородец из колонии украл у четырёх человек 89 млн рублей

С белгородцем работал подельник, который помог с поддельными паспортами. В итоге у четырёх человек с банковских счётов пропали 89 млн рублей. В их числе оказался и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, пишет ТАСС.
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Кража

Ранее судимый житель Белгородской области находился в колонии, когда с помощью сообщника из Екатеринбурга начал изготавливать поддельные паспорта. Он также перевыпустил sim-карты с номерами телефонов четырёх человек и получил доступ к их банковским приложениям.

Выяснилось, что белгородец мог украсть деньги и у экс-замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. По словам его адвоката, у Митволя пропала «значительная сумма».

Всего же белгородец украл у четырёх человек 89 млн рублей. В их числе — жители Красноярского края.

Уголовное дело уже направили в Бабушкинский районный суд Москвы по месту нахождения фигуранта. Дело сообщника белгородца направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Отметим, что экс-замглавы Росприроднадзора Митволь арестован с лета 2022 года. Его подозревали в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы, однако защита обжаловала приговор.

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