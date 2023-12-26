Белгородец прямо из колонии украл деньги у экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Ранее судимый житель Белгородской области находился в колонии, когда с помощью сообщника из Екатеринбурга начал изготавливать поддельные паспорта. Он также перевыпустил sim-карты с номерами телефонов четырёх человек и получил доступ к их банковским приложениям.