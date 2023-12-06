Наличие троих детей не убедило суд не отправлять белгородца в колонию

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В августе 2022 года 34-летний житель Белгородского района нашёл в лесополосе автомат Калашникова и 145 патронов. Во время повторного приезда мужчина обнаружил также ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель.
Всё это белгородец отвёз домой и хранил в металлическом сейфе. Однако спустя некоторое время находку забрали полицейские.
Белгородский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.
Примечательно, что суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, помощь в расследовании, а также наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Однако суд первой инстанции решил, что наказание может быть только в виде лишения свободы.
Приговор пытались обжаловать, но апелляционная инстанция оснований для смягчения не нашла. В итоге он вступил в законную силу.