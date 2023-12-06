Наличие троих детей не убедило суд не отправлять белгородца в колонию

Белгородец на два года отправится в колонию из-за автомата, патронов и гранаты

Мужчина нашёл всё это в лесу, а после отвёз домой и хранил в сейфе до приезда полиции. Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии. Приговор пытались обжаловать, но апелляционная инстанция оснований для смягчения наказания не нашла, сообщили в Белгородском областном суде.