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Published Сегодня, 07:01

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Колония

Наличие троих детей не убедило суд не отправлять белгородца в колонию

6 декабря 2023, 07:01
Фото: 1MI
Колония

Белгородец на два года отправится в колонию из-за автомата, патронов и гранаты

Мужчина нашёл всё это в лесу, а после отвёз домой и хранил в сейфе до приезда полиции. Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам колонии. Приговор пытались обжаловать, но апелляционная инстанция оснований для смягчения наказания не нашла, сообщили в Белгородском областном суде.
Сюжет
Суд

В августе 2022 года 34-летний житель Белгородского района нашёл в лесополосе автомат Калашникова и 145 патронов. Во время повторного приезда мужчина обнаружил также ручную осколочную гранату РГД-5 и взрыватель.

Всё это белгородец отвёз домой и хранил в металлическом сейфе. Однако спустя некоторое время находку забрали полицейские.

Белгородский районный суд признал мужчину виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

Примечательно, что суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, помощь в расследовании, а также наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей. Однако суд первой инстанции решил, что наказание может быть только в виде лишения свободы.

Приговор пытались обжаловать, но апелляционная инстанция оснований для смягчения не нашла. В итоге он вступил в законную силу.

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