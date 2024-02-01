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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Жителя Белгородской области будут судить за убийство с особой жестокостью

Белгородец облил приятеля горючим и поджёг: тело нашли через несколько дней в колодце

1 февраля 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney

Жителя Белгородской области будут судить за убийство с особой жестокостью

Происшествие случилось в Волоконовском районе. Расследование уголовного дела уже завершилось, сообщили в региональном СК.

Жителя Белгородской области будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — вплоть до пожизненного лишения свободы). Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, проживающего в Волоконовском районе, уже завершилось.

Трагедия в Волоконовке случилась 12 января прошлого года. Обвиняемый и его приятель вместе выпивали и поругались. Белгородец пошёл в гараж и забрал канистру с горючим, которым впоследствии облил знакомого и поджёг. 35-летний мужчина попытался спастись и выбежал из гаража, упал на землю, а затем скончался.

Фигурант попытался скрыть следы преступления и сбросил тело убитого в канализационный колодец на территории домовладения. Труп нашли уже 16 января.

Следствие утвердило обвинительное заключение. Дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что подростков, которые осенью 2023 года до смерти избили жителя Старого Оскола из-за золотой цепочки, тоже начали судить.

«Раскаяния у них нет»: подростков, убивших белгородца из-за цепочки, начали судить
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