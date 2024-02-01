Белгородец облил приятеля горючим и поджёг: тело нашли через несколько дней в колодце

Трагедия в Волоконовке случилась 12 января прошлого года. Обвиняемый и его приятель вместе выпивали и поругались. Белгородец пошёл в гараж и забрал канистру с горючим, которым впоследствии облил знакомого и поджёг. 35-летний мужчина попытался спастись и выбежал из гаража, упал на землю, а затем скончался.