Белгородец облил приятеля горючим и поджёг: тело нашли через несколько дней в колодце

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Жителя Белгородской области будут судить за убийство, совершённое с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ — вплоть до пожизненного лишения свободы). Расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, проживающего в Волоконовском районе, уже завершилось.
Трагедия в Волоконовке случилась 12 января прошлого года. Обвиняемый и его приятель вместе выпивали и поругались. Белгородец пошёл в гараж и забрал канистру с горючим, которым впоследствии облил знакомого и поджёг. 35-летний мужчина попытался спастись и выбежал из гаража, упал на землю, а затем скончался.
Фигурант попытался скрыть следы преступления и сбросил тело убитого в канализационный колодец на территории домовладения. Труп нашли уже 16 января.
Следствие утвердило обвинительное заключение. Дело направили на рассмотрение в суд.
Ранее сообщалось, что подростков, которые осенью 2023 года до смерти избили жителя Старого Оскола из-за золотой цепочки, тоже начали судить.