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Нож

«Я тебя породил, я тебя и убью»: белгородец зарезал своего сына за плохое поведение

25 января 2024, 11:23
Фото: 1MI
Нож

Белгородец зарезал своего сына за аморальное поведение

Житель Губкинского округа поссорился со своим сыном из-за его аморального поведения: мужчине не нравилось, что тот не работает, пьёт и бьёт свою семью. 23-летнего парня возмутили обвинения: он ударил отца, а затем получил в грудь ножом и умер на месте, сообщили в прокуратуре региона.

В Губкинском городском округе между 62-летним мужчиной и его 23-летним сыном произошёл конфликт. Отец обвинил последнего в аморальном поведении. Сообщается, что парень нигде не работал, жил за счёт отца, выпивал, а также избивал членов семьи.

Молодому человеку обвинения не понравились. Он в ходе ссоры ударил отца. Мужчину такое поведение разозлило: он взял в спальне нож и, вернувшись, ударил сына в грудь.

От полученного ножевого ранения 23-летний парень скончался на месте происшествия. О случившемся подсудимый сообщил своей родственнице и попросил вызвать скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание белгородец будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Белгород#Губкинский горокруг#Отец убил сына#Александра Склярова
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