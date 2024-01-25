«Я тебя породил, я тебя и убью»: белгородец зарезал своего сына за плохое поведение

Белгородец зарезал своего сына за аморальное поведение

Житель Губкинского округа поссорился со своим сыном из-за его аморального поведения: мужчине не нравилось, что тот не работает, пьёт и бьёт свою семью. 23-летнего парня возмутили обвинения: он ударил отца, а затем получил в грудь ножом и умер на месте, сообщили в прокуратуре региона.