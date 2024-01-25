«Я тебя породил, я тебя и убью»: белгородец зарезал своего сына за плохое поведение

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Губкинском городском округе между 62-летним мужчиной и его 23-летним сыном произошёл конфликт. Отец обвинил последнего в аморальном поведении. Сообщается, что парень нигде не работал, жил за счёт отца, выпивал, а также избивал членов семьи.
Молодому человеку обвинения не понравились. Он в ходе ссоры ударил отца. Мужчину такое поведение разозлило: он взял в спальне нож и, вернувшись, ударил сына в грудь.
От полученного ножевого ранения 23-летний парень скончался на месте происшествия. О случившемся подсудимый сообщил своей родственнице и попросил вызвать скорую помощь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Наказание белгородец будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.