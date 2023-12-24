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Военные

Белгородец из-за пьяной ссоры убил военного ударом ножа в грудь

24 декабря 2023, 06:45
Фото: Midjourney
Военные

Белгородца заключили под стражу за убийство военного

Происшествие случилось в декабре в Ровеньках. Подозреваемый в убийстве ранее привлекался к уголовной ответственности на Украине. Ровеньский районный суд решил, что мужчина может скрыться, поэтому принял решение о заключении под стражу.

В декабре 2023 года в своём доме житель посёлка Ровеньки убил военнослужащего. Произошло это из-за ссоры во время застолья. Подозреваемый ударил военного ножом в грудь.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд посчитал, что мужчина может скрыться от следствия, в том числе за границей. Дело в том, что его сын, мать и сестра проживают на территории иностранных государств. В Ровеньском районе близких родственников у него нет.

Помимо этого, выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности на Украине — за убийство при превышении необходимых пределов обороны.

В итоге Ровеньский районный суд решил, что мужчину необходимо заключить под стражу. Постановление вступило в силу.

Мужчина в свою очередь не отрицал причастность к убийству и не возражал против заключения под стражу, сообщили в суде.

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