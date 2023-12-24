Белгородец из-за пьяной ссоры убил военного ударом ножа в грудь

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд посчитал, что мужчина может скрыться от следствия, в том числе за границей. Дело в том, что его сын, мать и сестра проживают на территории иностранных государств. В Ровеньском районе близких родственников у него нет.