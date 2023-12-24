Белгородец из-за пьяной ссоры убил военного ударом ножа в грудь

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
В декабре 2023 года в своём доме житель посёлка Ровеньки убил военнослужащего. Произошло это из-за ссоры во время застолья. Подозреваемый ударил военного ножом в грудь.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд посчитал, что мужчина может скрыться от следствия, в том числе за границей. Дело в том, что его сын, мать и сестра проживают на территории иностранных государств. В Ровеньском районе близких родственников у него нет.
Помимо этого, выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности на Украине — за убийство при превышении необходимых пределов обороны.
В итоге Ровеньский районный суд решил, что мужчину необходимо заключить под стражу. Постановление вступило в силу.
Мужчина в свою очередь не отрицал причастность к убийству и не возражал против заключения под стражу, сообщили в суде.