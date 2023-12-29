Белгородка получила ножом по лопатке из-за претензий по поводу причёски

Это не первый случай, когда претензии по поводу внешнего вида доводят до конфликта, в том числе до драки. Так, пьяный белгородец ранее не смог вынести критику от возлюбленной по поводу неопрятности. Разозлившийся мужчина в итоге разбил женщине голову табуретом.