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Нож

Белгородка получила ножом по лопатке из-за претензий по поводу причёски

29 декабря 2023, 14:39
Фото: 1MI
Нож

Сожитель белгородки ударил её сестру ножом

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Жителю региона грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Конфликт произошёл вечером 7 декабря. Началось всё с того, что белгородка высказала недовольство вернувшейся с корпоратива сестре по поводу новой причёски. Сожитель сестры не согласился с претензиями 51-летней женщины. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли подручные средства.

Мужчина в итоге ударил белгородку ножом. Женщина с ранением лопатки обратилась за помощью к медикам. Врачи в свою очередь передали информацию полицейским.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подозреваемого задержали. Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы.

Это не первый случай, когда претензии по поводу внешнего вида доводят до конфликта, в том числе до драки. Так, пьяный белгородец ранее не смог вынести критику от возлюбленной по поводу неопрятности. Разозлившийся мужчина в итоге разбил женщине голову табуретом.

Белгородец дал табуретом по голове возлюбленной из-за замечания о неопрятном виде
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#Белгородская область#Происшествия#Нож#Нарочно не придумаешь#Инна Рогова#Белгород#Корпоратив#Причёска
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