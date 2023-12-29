Белгородка получила ножом по лопатке из-за претензий по поводу причёски

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Конфликт произошёл вечером 7 декабря. Началось всё с того, что белгородка высказала недовольство вернувшейся с корпоратива сестре по поводу новой причёски. Сожитель сестры не согласился с претензиями 51-летней женщины. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли подручные средства.
Мужчина в итоге ударил белгородку ножом. Женщина с ранением лопатки обратилась за помощью к медикам. Врачи в свою очередь передали информацию полицейским.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью предметом, используемым в качестве оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Подозреваемого задержали. Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы.
Это не первый случай, когда претензии по поводу внешнего вида доводят до конфликта, в том числе до драки. Так, пьяный белгородец ранее не смог вынести критику от возлюбленной по поводу неопрятности. Разозлившийся мужчина в итоге разбил женщине голову табуретом.