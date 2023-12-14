Белгородец дал табуретом по голове возлюбленной из-за замечания о неопрятном виде

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
40-летний житель Белгорода пришёл домой в общежитие пьяным, чем возмутил свою возлюбленную. В паре начался конфликт, в ходе которого мужчина взял табурет и разбил им голову женщине. Белгородка испугалась, выбежала в общий коридор и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, что в одном из сёл Белгородского района между 37-летней женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Белгородка разозлилась и начала угрожать возлюбленному ножом. Тогда за мужчину решил заступиться 19-летний сын женщины. Однако её это не остановило: она три раза ударила его ножом в грудь и легла спать.