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Табурет

Белгородец дал табуретом по голове возлюбленной из-за замечания о неопрятном виде

14 декабря 2023, 13:34
Фото: 1MI
Табурет

Белгородка получила табуретом по голове от своего сожителя

Инцидент произошёл в общежитии столицы региона. Мужчина пришёл домой пьяным, чем не устроил свою сожительницу. Не выдержав упрёков, белгородец взял табурет и разбил голову женщине. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает региональное УМВД.

40-летний житель Белгорода пришёл домой в общежитие пьяным, чем возмутил свою возлюбленную. В паре начался конфликт, в ходе которого мужчина взял табурет и разбил им голову женщине. Белгородка испугалась, выбежала в общий коридор и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в одном из сёл Белгородского района между 37-летней женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Белгородка разозлилась и начала угрожать возлюбленному ножом. Тогда за мужчину решил заступиться 19-летний сын женщины. Однако её это не остановило: она три раза ударила его ножом в грудь и легла спать.

Белгородка ударила сына ножом в грудь, а после легла спать
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#Уголовное дело#Новости Белгорода#Общежитие#Избиение#Белгород#Александра Склярова#Табурет
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