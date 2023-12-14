Белгородец дал табуретом по голове возлюбленной из-за замечания о неопрятном виде

Напомним, что в одном из сёл Белгородского района между 37-летней женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Белгородка разозлилась и начала угрожать возлюбленному ножом. Тогда за мужчину решил заступиться 19-летний сын женщины. Однако её это не остановило: она три раза ударила его ножом в грудь и легла спать.