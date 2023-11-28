Белгородец «потыкал» ножом возлюбленную, чтобы она не досталась мужу

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
50-летний охранник пытался ухаживать за ровесницей, работавшей в соседнем ларьке поваром, но та ему объяснила, что находится замужем. Белгородец обиделся, нашёл кухонный нож и стал ждать прихода женщины на работу.
Когда пострадавшая пришла, мужчина пытался ударить её ножом в живот, но та увернулась — повреждения получила сумка. За время конфликта подсудимый нанёс потерпевшей два удара ножом по левой и правой лопаткам.
Мужчина свою вину признал частично. Он отметил, что убивать её не хотел, просто «слегка потыкал» жертву ножом, потому что не хотел, чтобы она досталась мужу. В прокуратуре же решили, что подсудимый скрывает от правоохранительных органов свои истинные намерения.
После случившегося белгородке пришлось обратиться к психотерапевту. У неё пропал аппетит, она начала испытывать панические атаки и страх в одиночестве выходить из дома.
В отношении воздыхателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Правоохранительные органы выяснили, что мужчина ранее не был судим, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, работает, а соседи ничего плохого о нём сказать не смогли.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесли с учётом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья и частичного признания вины.