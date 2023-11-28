Белгородец «потыкал» ножом возлюбленную, чтобы она не досталась мужу

Мужчина свою вину признал частично. Он отметил, что убивать её не хотел, просто «слегка потыкал» жертву ножом, потому что не хотел, чтобы она досталась мужу. В прокуратуре же решили, что подсудимый скрывает от правоохранительных органов свои истинные намерения.