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Published Сегодня, 10:07

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Нож

Белгородец «потыкал» ножом возлюбленную, чтобы она не досталась мужу

28 ноября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Нож

Охранник в Белгороде едва не убил повара из ревности

50-летний охранник влюбился в женщину, работавшую неподалёку, но та отказалась от его ухаживаний, потому что состоит в браке. Мужчина расстроился и решил слегка «потыкать» женщину ножом, чтобы та не досталась мужу. Ему назначили шесть лет исправительной колонии строгого режима.

50-летний охранник пытался ухаживать за ровесницей, работавшей в соседнем ларьке поваром, но та ему объяснила, что находится замужем. Белгородец обиделся, нашёл кухонный нож и стал ждать прихода женщины на работу.

Когда пострадавшая пришла, мужчина пытался ударить её ножом в живот, но та увернулась — повреждения получила сумка. За время конфликта подсудимый нанёс потерпевшей два удара ножом по левой и правой лопаткам.

Мужчина свою вину признал частично. Он отметил, что убивать её не хотел, просто «слегка потыкал» жертву ножом, потому что не хотел, чтобы она досталась мужу. В прокуратуре же решили, что подсудимый скрывает от правоохранительных органов свои истинные намерения.

После случившегося белгородке пришлось обратиться к психотерапевту. У неё пропал аппетит, она начала испытывать панические атаки и страх в одиночестве выходить из дома.

В отношении воздыхателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Правоохранительные органы выяснили, что мужчина ранее не был судим, на учёте у нарколога и психиатра не состоит, работает, а соседи ничего плохого о нём сказать не смогли.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на шесть лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесли с учётом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья и частичного признания вины.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Нож#Новости Белгорода#Ревность#Повар#Охранник#Белгород#Александра Склярова
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