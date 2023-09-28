Белгородец ножом поцарапал чужую машину, потому что та мешала ему пройти

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Нетрезвый 23-летний житель Строителя захотел пройти через автомобильную стоянку, но ему помешала припаркованная там машина. Тогда мужчина достал свой нож и поцарапал им две двери, капот и спойлер. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
В полицию обратилась 61-летняя хозяйка повреждённого автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов уже нашли подозреваемого: им оказался ранее судимый за кражу и побои сосед заявительницы.
В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Ещё одно преступление ранее тоже произошло в Строителе: 32-летний житель Белгорода зашёл в один из магазинов и украл оттуда 44 пачки масла на общую сумму 3 тыс. рублей. Белгородцу, состоящему на учёте у врача-нарколога, грозит до двух лет лишения свободы.