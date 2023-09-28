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Белгородец ножом поцарапал чужую машину, потому что та мешала ему пройти

Белгородец ножом поцарапал чужую машину, потому что та мешала ему пройти

28 сентября 2023, 11:26
Фото: 1MI
23-летний парень поцарапал две двери, капот и спойлер помешавшего ему автомобиля. Общая сумма ущерба составила 10 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

Нетрезвый 23-летний житель Строителя захотел пройти через автомобильную стоянку, но ему помешала припаркованная там машина. Тогда мужчина достал свой нож и поцарапал им две двери, капот и спойлер. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В полицию обратилась 61-летняя хозяйка повреждённого автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов уже нашли подозреваемого: им оказался ранее судимый за кражу и побои сосед заявительницы.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ещё одно преступление ранее тоже произошло в Строителе: 32-летний житель Белгорода зашёл в один из магазинов и украл оттуда 44 пачки масла на общую сумму 3 тыс. рублей. Белгородцу, состоящему на учёте у врача-нарколога, грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчина царапает машину соседки ножом
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла
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