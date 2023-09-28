Белгородец ножом поцарапал чужую машину, потому что та мешала ему пройти

Ещё одно преступление ранее тоже произошло в Строителе: 32-летний житель Белгорода зашёл в один из магазинов и украл оттуда 44 пачки масла на общую сумму 3 тыс. рублей. Белгородцу, состоящему на учёте у врача-нарколога, грозит до двух лет лишения свободы.