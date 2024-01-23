Пьяный белгородец жестоко убил своего знакомого и попытался обезглавить тело

По версии следствия, в июле 2023 года пьяный житель Красногвардейского района на почве личной неприязни и конфликта нанёс 78 колото-резаных ранений своему знакомому. От полученных ран пострадавший скончался. Сообщается, что обвиняемый попытался обезглавить тело.