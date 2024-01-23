Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Суд

Пьяный белгородец жестоко убил своего знакомого и попытался обезглавить тело

23 января 2024, 15:20
Фото: 1MI
Суд

Белгородец пойдёт под суд за жестокое убийство приятеля

Происшествие случилось в июле прошлого года в Красногвардейском районе. Прокуратура передала уголовное дело в Белгородский областной суд, сообщает прокуратура.

По версии следствия, в июле 2023 года пьяный житель Красногвардейского района на почве личной неприязни и конфликта нанёс 78 колото-резаных ранений своему знакомому. От полученных ран пострадавший скончался. Сообщается, что обвиняемый попытался обезглавить тело.

23 января текущего года первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение. Злоумышленника обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье мужчине грозит вплоть до пожизненного тюремного срока.

Уголовное дело направили для рассмотрения в областной суд.

Белгородец из-за пьяной ссоры убил военного ударом ножа в грудь
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец из-за пьяной ссоры убил военного ударом ножа в грудьБелгородец убил двух кабанов из-за «спортивного интереса» и попал под уголовное делоЗарезал и ушёл: житель Старого Оскола убил друга ножом из-за ссоры
#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Прокуратура#Красногвардейский район#Новости Белгорода#Областной суд#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Украинский дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев: произошёл взрыв
Сегодня, 15:08
ЦЭБ не смог оспорить в суде решение УФАС по делу о проведении аукционов
18 января, 07:46
Не прошло и года: в Белгороде начали монтировать остановку на «Стадионе»
Сегодня, 13:24
«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании
Сегодня, 14:29
От скандально известной банды в Белгороде пострадали как минимум пять человек
Сегодня, 14:51
Белгородскую область атаковали дроном-камикадзе: от взрыва пострадала машина
Сегодня, 10:07