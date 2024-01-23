Пьяный белгородец жестоко убил своего знакомого и попытался обезглавить тело

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
По версии следствия, в июле 2023 года пьяный житель Красногвардейского района на почве личной неприязни и конфликта нанёс 78 колото-резаных ранений своему знакомому. От полученных ран пострадавший скончался. Сообщается, что обвиняемый попытался обезглавить тело.
23 января текущего года первый зампрокурора области утвердил обвинительное заключение. Злоумышленника обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ). По статье мужчине грозит вплоть до пожизненного тюремного срока.
Уголовное дело направили для рассмотрения в областной суд.