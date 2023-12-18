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Кабаны

Белгородец убил двух кабанов из-за «спортивного интереса» и попал под уголовное дело

18 декабря 2023, 09:02
Фото: Midjourney
Кабаны

Белгородца будут судить за незаконное убийство двух кабанов

Преступление мужчина совершил вечером 13 декабря. Убитых кабанов он не стал разделывать, а оставил на территории сельскохозяйственного предприятия. За незаконную охоту ему грозит либо штраф, либо ограничение свободы на несколько лет, сообщили в региональном УМВД.

31-летний житель Алексеевского округа вечером 13 декабря застрелил двух самок кабана. Убитых животных белгородец оставил в поле на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. По словам мужчины, кабанов он убил из спортивного интереса, а не ради мяса. При этом в регионе действует запрет на охоту, а у самого обвиняемого не было соответствующей лицензии.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины охотничий карабин и 36 патронов. Сумма нанесённого ущерба пока не известна.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Полицейские устанавливают подробности произошедшего преступления. Нарушение выявлено совместно с сотрудниками управления экоохотнадзора.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Белгород#Алексеевский горокруг#Кабан#Незаконная охота#Александра Склярова
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