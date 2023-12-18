Белгородец убил двух кабанов из-за «спортивного интереса» и попал под уголовное дело

31-летний житель Алексеевского округа вечером 13 декабря застрелил двух самок кабана. Убитых животных белгородец оставил в поле на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. По словам мужчины, кабанов он убил из спортивного интереса, а не ради мяса. При этом в регионе действует запрет на охоту, а у самого обвиняемого не было соответствующей лицензии.