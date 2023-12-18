Белгородец убил двух кабанов из-за «спортивного интереса» и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
31-летний житель Алексеевского округа вечером 13 декабря застрелил двух самок кабана. Убитых животных белгородец оставил в поле на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. По словам мужчины, кабанов он убил из спортивного интереса, а не ради мяса. При этом в регионе действует запрет на охоту, а у самого обвиняемого не было соответствующей лицензии.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины охотничий карабин и 36 патронов. Сумма нанесённого ущерба пока не известна.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Полицейские устанавливают подробности произошедшего преступления. Нарушение выявлено совместно с сотрудниками управления экоохотнадзора.