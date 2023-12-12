Зарезал и ушёл: житель Старого Оскола убил друга ножом из-за ссоры

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
45-летний житель Старого Оскола и его друг 17 сентября находились в гостях у их общего знакомого. В ходе застолья староосколец повздорил с приятелем, из-за чего несколько раз ударил его ножом.
После конфликта 45-летний подсудимый ушёл с места преступления, а его 42-летний друг скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело в тот же день.
В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»).
Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.