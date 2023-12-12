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Нож

Зарезал и ушёл: житель Старого Оскола убил друга ножом из-за ссоры

12 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI
Нож

Белгородец убил своего друга ножом из-за ссоры

Происшествие случилось в середине сентября в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола. В одной из квартир собрались трое друзей, двое из которых повздорили. 45-летний мужчина два раза ударил приятеля ножом, после чего тот скончался. Суд уже назначил приговор, сообщили в региональном следкоме.

45-летний житель Старого Оскола и его друг 17 сентября находились в гостях у их общего знакомого. В ходе застолья староосколец повздорил с приятелем, из-за чего несколько раз ударил его ножом.

После конфликта 45-летний подсудимый ушёл с места преступления, а его 42-летний друг скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело в тот же день.

В отношении виновного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Убийство#Нож#Криминал#Новости Старого Оскола#Александра Склярова
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