Зарезал и ушёл: житель Старого Оскола убил друга ножом из-за ссоры

Белгородец убил своего друга ножом из-за ссоры

Происшествие случилось в середине сентября в микрорайоне Интернациональный Старого Оскола. В одной из квартир собрались трое друзей, двое из которых повздорили. 45-летний мужчина два раза ударил приятеля ножом, после чего тот скончался. Суд уже назначил приговор, сообщили в региональном следкоме.