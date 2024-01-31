«С возвращением домой»: в Белгородскую область привезли вызволенных из плена бойцов

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Россия вернула 195 бойцов, попавших ранее в украинский плен. Вызволить военнослужащих из плена удалось 31 января в результате переговорного процесса. Взамен Украине российская сторона передала аналогичное число военных из ВСУ.
Самолётами военно-транспортной авиации российских бойцов доставят в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Посредником в процессе стали Объединённые Арабские Эмираты. Военное ведомство также показало видео того, как российские военнослужащие вернулись с подконтрольных Киеву территорий.
«С возвращением домой, парни!» — говорится в сообщении МО РФ.
Есть ли среди бывших пленников белгородцы, неизвестно.
Напомним, ранее шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области. Один из них был ранен в бою. Ему оказали необходимую медпомощь.