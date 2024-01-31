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Published Сегодня, 14:52

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195 российских бойцов вернулись из украинского плена

«С возвращением домой»: в Белгородскую область привезли вызволенных из плена бойцов

31 января 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney

195 российских бойцов вернулись из украинского плена

В Минобороны России сообщили о возвращении домой 195 бойцов, попавших ранее в плен ВСУ. Российская сторона вернула Украине аналогичное число военнослужащих.
Сюжет
СВО

Россия вернула 195 бойцов, попавших ранее в украинский плен. Вызволить военнослужащих из плена удалось 31 января в результате переговорного процесса. Взамен Украине российская сторона передала аналогичное число военных из ВСУ.

Самолётами военно-транспортной авиации российских бойцов доставят в Москву. Они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ. Всем освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Посредником в процессе стали Объединённые Арабские Эмираты. Военное ведомство также показало видео того, как российские военнослужащие вернулись с подконтрольных Киеву территорий.

«С возвращением домой, парни!» — говорится в сообщении МО РФ.

Есть ли среди бывших пленников белгородцы, неизвестно.

Напомним, ранее шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области. Один из них был ранен в бою. Ему оказали необходимую медпомощь.

Вызволенные из плена бойцы ВС РФ
Видео: МО РФ
Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области
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