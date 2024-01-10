Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области

Военкоры сообщили о взятых в плен бойцах ВСУ в белгородском приграничье

Мужчин взяли в плен в белгородском приграничье: в этот момент шестеро украинцев охраняли госграницу. Однако, как отметили в видео бойцы, руководство их бросило и они были вынуждены сдаться в плен. Подробности сообщил военкор Александр Коц.