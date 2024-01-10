Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Бойцы

Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области

10 января 2024, 13:28
Фото: Midjourney
Бойцы

Военкоры сообщили о взятых в плен бойцах ВСУ в белгородском приграничье

Мужчин взяли в плен в белгородском приграничье: в этот момент шестеро украинцев охраняли госграницу. Однако, как отметили в видео бойцы, руководство их бросило и они были вынуждены сдаться в плен. Подробности сообщил военкор Александр Коц.
Сюжет
СВО

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своём Telegram-канале, что в белгородском приграничье в плен попали шестеро бойцов ВСУ четвёртой погранзаставы пятого погранотряда.

Военкор опубликовал видео с украинскими пленниками. Мужчины рассказали, что стояли на позиции около 10 дней, а в критической ситуации руководство их бросило. Тогда российские военнослужащие предложили противникам сдаться, и те согласились.

Я вспомнил ситуацию, произошедшую три недели назад с нашими товарищами, я принял решение сдаться в плен, чтобы спасти жизнь своим товарищам.
сказал в видео пленный

Один из попавших в плен военных был ранен в бою, сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что в середине декабря 2023 года шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Об этом сообщал губернатор Роман Старовойт.

В начале января 2024 года домой вернулись российские военнослужащие, которые находились в плену у ВСУ. Всего освободили 248 военных, они пересекли границу Белгородской области на автобусах.

В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинские пограничники решили сдаться в плен в приграничьеСпасли ещё одну птицу: из ледяного плена в Белгороде вызволили лебедейВячеслав Гладков готов встретиться с террористами, чтобы освободить пленных военных
#Белгородская область#Военнослужащие#Плен#СВО#Александр Коц#Александра Склярова
Подпишитесь
Что происходит с белгородскими детьми, раненными при атаке ВСУ 30 декабря?
Сегодня, 12:55
Не поделили землю? Мэрия Белгорода подала два иска в суд к семье Фуглаевых
Сегодня, 08:05
«Мама сказала, не было полруки»: белгородцы — о том, как узнали о раненых близких
Сегодня, 07:58
Январские спектакли драмтеатра в Белгороде перенесли на март
Сегодня, 12:51
Авиационная опасность: что это значит и что нужно делать?
Сегодня, 11:25