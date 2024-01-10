Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своём Telegram-канале, что в белгородском приграничье в плен попали шестеро бойцов ВСУ четвёртой погранзаставы пятого погранотряда.
Военкор опубликовал видео с украинскими пленниками. Мужчины рассказали, что стояли на позиции около 10 дней, а в критической ситуации руководство их бросило. Тогда российские военнослужащие предложили противникам сдаться, и те согласились.
Я вспомнил ситуацию, произошедшую три недели назад с нашими товарищами, я принял решение сдаться в плен, чтобы спасти жизнь своим товарищам.
сказал в видео пленный
Один из попавших в плен военных был ранен в бою, сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в середине декабря 2023 года шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области. Об этом сообщал губернатор Роман Старовойт.
В начале января 2024 года домой вернулись российские военнослужащие, которые находились в плену у ВСУ. Всего освободили 248 военных, они пересекли границу Белгородской области на автобусах.