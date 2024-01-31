ИП в Белгороде получил от Фонда ЖКХ 5,3 млн рублей за ремонт, которого не было

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В Белгороде будут судить предпринимателя, который похитил деньги жителей многоквартирного дома обманным путём. В отношении бизнесмена утвердили обвинительное заключение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет тюрьмы).
Как сообщили в прокуратуре, ИП занимался проведением строительства и ремонта. Оплата за такие работы проводилась через Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области со специальных счетов собственников квартир МКД. Злоумышленник же разработал план по получению неосновательного обогащения.
В октябре 2022 года обвиняемый предоставил в фонд подложные документы и получил оплату за якобы проведённые работы. На деле они были выполнены только на бумаге. Мошенническим путём предприниматель получил 5,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Фонд ЖКХ в свою очередь предъявил бизнесмену гражданский иск.
Напомним, директор коммерческой организации из Белгорода пообещала поставить трубы двум компаниям, но вместо этого похитила их деньги. Её будут судить за хищение 922 тыс. рублей.