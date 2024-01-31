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Суд

ИП в Белгороде получил от Фонда ЖКХ 5,3 млн рублей за ремонт, которого не было

31 января 2024, 07:34
Фото: 1MI
Суд

Индивидуального предпринимателя в Белгороде будут судить за мошенничество

Против предпринимателя, который провёл капремонт МКД только на бумаге, уже утвердили обвинительное заключение. Его будут судить за мошенничество, сообщили в региональной прокуратуре. Фонд ЖКХ в свою очередь направил бизнесмену гражданский иск.

В Белгороде будут судить предпринимателя, который похитил деньги жителей многоквартирного дома обманным путём. В отношении бизнесмена утвердили обвинительное заключение по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет тюрьмы).

Как сообщили в прокуратуре, ИП занимался проведением строительства и ремонта. Оплата за такие работы проводилась через Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области со специальных счетов собственников квартир МКД. Злоумышленник же разработал план по получению неосновательного обогащения.

В октябре 2022 года обвиняемый предоставил в фонд подложные документы и получил оплату за якобы проведённые работы. На деле они были выполнены только на бумаге. Мошенническим путём предприниматель получил 5,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Фонд ЖКХ в свою очередь предъявил бизнесмену гражданский иск.

Напомним, директор коммерческой организации из Белгорода пообещала поставить трубы двум компаниям, но вместо этого похитила их деньги. Её будут судить за хищение 922 тыс. рублей.

Белгородка пообещала поставку труб двум компаниям и похитила их деньги
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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости Белгорода#Прокуратура области#Фонд жкх#Белгород#Наталья Корявых#Мкд
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