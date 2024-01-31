ИП в Белгороде получил от Фонда ЖКХ 5,3 млн рублей за ремонт, которого не было

Индивидуального предпринимателя в Белгороде будут судить за мошенничество

Против предпринимателя, который провёл капремонт МКД только на бумаге, уже утвердили обвинительное заключение. Его будут судить за мошенничество, сообщили в региональной прокуратуре. Фонд ЖКХ в свою очередь направил бизнесмену гражданский иск.