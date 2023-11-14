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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Каток

Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде

14 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Каток

В Белгороде закрыли дело о мошенничестве при монтаже катка

История произошла ещё в 2021 году. Сообщалось, что было выявлено нецелевое использование средств. Чем закончилась история и наказали ли кого-либо, узнали журналисты «Фонаря».

Уголовное дело о мошенничестве при монтаже катка на Соборной площади в Белгороде закрыли. Как выяснили журналисты, подозреваемый не понесёт наказания. Уточняется, что дело «прекратили по нереабилитирующим его основаниям».

Подробностей в правоохранительных органах не сообщили. Известно, что подрядчик «допоставил» заказчику имущество, которое являлось предметом расследования по уголовному делу. Причиной прекращения дела могло послужить полное выполнение требований по контракту.

Сама история произошла в 2021 году. О ней впервые сообщил мэр Валентин Демидов. В декабре 2022 года называть имена фигурантов дела не стали, потому что подозреваемых не оказалось, но уголовное дело было возбуждено. Санкции статьи предусматривали до десяти лет тюрьмы.

Ледовый каток на Соборной площади в 2021 году монтировали сотрудники компании БСО за 172 млн рублей.

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#Мошенничество#Уголовное дело#Новости Белгорода#Ледовый каток#Монтаж#Белгород#Александра Склярова
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