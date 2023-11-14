Стало известно, чем закончилась история о мошенничестве при монтаже катка в Белгороде

Сама история произошла в 2021 году. О ней впервые сообщил мэр Валентин Демидов. В декабре 2022 года называть имена фигурантов дела не стали, потому что подозреваемых не оказалось, но уголовное дело было возбуждено. Санкции статьи предусматривали до десяти лет тюрьмы.