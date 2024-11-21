Почему многоэтажка в Белгороде после капремонта выглядит как после обстрела

Жители Князя Трубецкого, 68 после ремонта остались с разбитыми подъездами, подвалом и старыми трубами. Ситуацию прокомментировали в Фонде ЖКХ.