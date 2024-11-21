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Фонд жкх

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2024
Экс-сотрудника белгородского Фонда ЖКХ осудили за посредничество во взятке
21 ноября, 05:02
В Белгороде завершили расследование против экс-сотрудников КСП и Фонда ЖКХ
1 октября, 14:37
Вечный суд: «Экотранс» требует с ЦЭБа ещё 25 млн рублей и другие иски сентября
1 октября, 13:35
Директор компании попал под уголовное дело из-за плохого ремонта МКД в Белгороде
Директора белгородской строительной компании могут приговорить к двум годам тюрьмы из-за отказа устранять нарушения, допущенные его рабочими во время капитального ремонта многоквартирного дома. Подробности сообщили в региональном УФССП.
10 апреля, 13:47
ИП в Белгороде получил от Фонда ЖКХ 5,3 млн рублей за ремонт, которого не было
31 января, 07:34
В Фонде ЖКХ Белгородской области сменилось руководство
24 января, 13:42
2023
С конференцией Гладкова и сильным снегопадом, но без йогуртов «Эфко»: итоги недели
25 ноября 2023, 07:21
Итоги дня. Улицы Белгорода сковало льдом, а экс-главу ЦЭБа Белоковаленко заочно арестовали
21 ноября 2023, 15:30
Экс-главу белгородского Фонда ЖКХ и ЦЭБа Леонида Белоковаленко заочно арестовали
21 ноября 2023, 15:02
Белгородец похитил из Фонда ЖКХ почти 1,5 млн рублей
Украсть деньги мужчина смог, воспользовавшись своим служебным положением, отметили в областной прокуратуре.
17 августа 2023, 16:47
Московский суд арестовал белгородских чиновников по делу о коррупции
11 августа 2023, 12:59
Стали известны фамилии задержанных за взятки на 60 млн рублей белгородских чиновников
11 августа 2023, 10:19
Руководителей ЦЭБа и фонда ЖКХ задержали в рамках уголовного дела на Полежаева
11 августа 2023, 09:03
ФСБ задержала преступную группу руководителей фонда ЖКХ и ЦЭБа Белгородской области
11 августа 2023, 08:46
В Белгородской области проведут расследование из-за плохой приёмки МКД после ремонтов
23 января 2023, 09:24
2022
Почему многоэтажка в Белгороде после капремонта выглядит как после обстрела
Жители Князя Трубецкого, 68 после ремонта остались с разбитыми подъездами, подвалом и старыми трубами. Ситуацию прокомментировали в Фонде ЖКХ.
23 декабря 2022, 11:06
Фонд ЖКХ ответил на недовольства белгородцев ремонтом многоэтажки
Комментарий на публикацию о некачественном ремонте Фонд оставил в социальных сетях «Бел.Ру». Речь идёт о многоэтажке на улице Князя Трубецкого, 68.
19 декабря 2022, 14:25
Замглавы оскандалившегося белгородского Фонда ЖКХ покинул пост
1 ноября 2022, 11:24
Белгородская область получит 439 млн от Фонда ЖКХ
Деньги пойдут на капремонт самотёчного канализационного коллектора в областном центре. Решение приняли на заседании в правительстве РФ.
29 сентября 2022, 14:50
Белгородский фонд ЖКХ отсудил у Минобороны взносы на капремонт на 1 млн рублей
Фонд подал в суд из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате взносов на капремонт в МКД, следует из решения Арбитражного суда Москвы.
28 сентября 2022, 09:23

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