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Медика областной больницы в Белгороде осудили за мошенничество на сумму более 10 млн

29 июня 2023, 13:26
Фото: 1MI
Завлабораторией признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также при получении компенсаций за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Ей назначили три года колонии и штраф, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Заведующую лабораторией областной больницы в Белгороде признали виновной в мошенничестве. По информации ФСБ, она похитила в общей сложности более 10 млн рублей по фиктивным документам, дающим основания на получение медизделий.

Также установлено, что медработник незаконно начислила себе из фонда соцстрахования 449 тыс. рублей за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.

Уголовные дела против белгородки возбудили по статьям за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных соцвыплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Медработника признали виновной. Её приговорили к трём годам колонии и штрафу в 530 тыс. рублей. Помимо этого, белгородку лишили права занимать определённые должности на 1,5 года.

Приговор вступил в силу.

Руководителя лаборатории белгородского медучреждения осудили за мошенничество
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#Завлабораторией#Областная больница#Мошенничество#Выплаты#ФСБ#Уголовное дело#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Инна Рогова
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