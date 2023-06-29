Медика областной больницы в Белгороде осудили за мошенничество на сумму более 10 млн

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Заведующую лабораторией областной больницы в Белгороде признали виновной в мошенничестве. По информации ФСБ, она похитила в общей сложности более 10 млн рублей по фиктивным документам, дающим основания на получение медизделий.
Также установлено, что медработник незаконно начислила себе из фонда соцстрахования 449 тыс. рублей за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.
Уголовные дела против белгородки возбудили по статьям за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных соцвыплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).
Медработника признали виновной. Её приговорили к трём годам колонии и штрафу в 530 тыс. рублей. Помимо этого, белгородку лишили права занимать определённые должности на 1,5 года.
Приговор вступил в силу.