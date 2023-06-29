Медика областной больницы в Белгороде осудили за мошенничество на сумму более 10 млн

Завлабораторией признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, а также при получении компенсаций за работу с заражёнными коронавирусом пациентами. Ей назначили три года колонии и штраф, сообщили в региональном управлении ФСБ.

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