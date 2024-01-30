В Минцифры объяснили массовый сбой интернета у россиян

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В Минцифиры уточнили, что случилась техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. На данный момент специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением.
Для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации.
пресс-служба Минцфиры
Как добавили в министерстве, DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
Массовый сбой интернета в России наблюдается уже больше часа. Недоступны сайты с доменом .RU.