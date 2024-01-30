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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В Минцифры объяснили массовый сбой интернета у россиян

В Минцифры объяснили массовый сбой интернета у россиян

30 января 2024, 17:43
Фото: Нейросеть Kandinsky
Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития РФ, в ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Причина сбоя — некая «техническая проблема».

В Минцифиры уточнили, что случилась техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. На данный момент специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением.

Для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации.
пресс-служба Минцфиры

Как добавили в министерстве, DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

Массовый сбой интернета в России наблюдается уже больше часа. Недоступны сайты с доменом .RU.

Россияне столкнулись с массовым сбоем интернета
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#Интернет#Белгород#Минцифры#Артем Черненко#.ru#Сбой интернета#Техническая проблема#DNSSEC
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