«Как учиться, если нет интернета?»: на вопрос ответил белгородский министр

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По данным Милёхина, при отсутствии интернета есть план по самостоятельному обучению «Карта урока», где прописаны все действия ученика.
При тотальном отсутствии интернета, для того, чтобы учебное время не проходило даром, уже апробирована такая форма как изучение материала по карте урока с обязательным учительским контролем. По итогам ребёнок представляет свои результаты.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что если возникает такого рода проблема, нужно ставить в известность школу, которая уведомит управление образования, а далее муниципалитет обратиться в министерство цифрового развития, которое найдёт максимально быстрый вариант интернет-соединения.