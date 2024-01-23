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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Белгородские школьники на удалёнке будут учиться по картам урока, если нет Сети

«Как учиться, если нет интернета?»: на вопрос ответил белгородский министр

23 января 2024, 08:40
Фото: Midjourney

Белгородские школьники на удалёнке будут учиться по картам урока, если нет Сети

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал, как обучаться удалённо, если отсутствует интернет. Он также сообщил, куда нужно обращаться, если возникает такого рода проблема.

По данным Милёхина, при отсутствии интернета есть план по самостоятельному обучению «Карта урока», где прописаны все действия ученика.

При тотальном отсутствии интернета, для того, чтобы учебное время не проходило даром, уже апробирована такая форма как изучение материала по карте урока с обязательным учительским контролем. По итогам ребёнок представляет свои результаты.
Андрей Милёхин

Чиновник добавил, что если возникает такого рода проблема, нужно ставить в известность школу, которая уведомит управление образования, а далее муниципалитет обратиться в министерство цифрового развития, которое найдёт максимально быстрый вариант интернет-соединения.

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#Белгородская область#Школа#Интернет#Белгород#Кристина Семенчук#Управление образования#Министр образования#Министерство цифрового развития#Удаленное обучение
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