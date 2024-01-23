«Как учиться, если нет интернета?»: на вопрос ответил белгородский министр

Белгородские школьники на удалёнке будут учиться по картам урока, если нет Сети

Министр образования Белгородской области Андрей Милёхин рассказал, как обучаться удалённо, если отсутствует интернет. Он также сообщил, куда нужно обращаться, если возникает такого рода проблема.