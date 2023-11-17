Обман в интернете: белгородцы заплатили за несуществующие шины 135 тысяч рублей

Отметим, что ранее с мошенничеством столкнулся 26-летний житель Белгорода. Мужчина хотел воспользоваться интимными услугами, нашёл в интернете подходящее объявление и договорился о встрече. Белгородец перевёл аферистам 12 тыс., а потом ещё некоторую сумму за страховку — в общей сложности он потерял более 250 тыс. рублей, но встреча так и не состоялась.