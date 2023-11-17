Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Шины

Обман в интернете: белгородцы заплатили за несуществующие шины 135 тысяч рублей

17 ноября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Шины

Мошенники продали белгородцам несуществующие запчасти и шины

Трое жителей Старого Оскола попали на удочку интернет-аферистов. В общей сложности они перевели порядка 135 тысяч рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Трое жителей Старого Оскола стали жертвами мошенников. Белгородцы заказали на сайтах объявлений шины и запчасти для автомобилей на сумму 135 тыс. рублей, перечислили деньги на указанный счёт, но товары так и не получили.

Когда жители поняли, что их обманули, обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Личности виновных пока не известны.

Отметим, что ранее с мошенничеством столкнулся 26-летний житель Белгорода. Мужчина хотел воспользоваться интимными услугами, нашёл в интернете подходящее объявление и договорился о встрече. Белгородец перевёл аферистам 12 тыс., а потом ещё некоторую сумму за страховку — в общей сложности он потерял более 250 тыс. рублей, но встреча так и не состоялась.

Белгородец по вине мошенников остался без секса и без денег
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мэрия» угрожает белгородцам? Мошенники представляются сотрудниками администрацииБрокер-мошенники развели белгородца на 3 млн рублейБелгородцы снова доверились мошенникам и перевели им 10 млн рублей за день
#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенничество#Мошенник#Новости Старого Оскола#Белгород#Шины#Запчасти#Александра Склярова
Подпишитесь
Прямое попадание: после атаки дрона в белгородском селе произошёл пожар
Сегодня, 10:24
Осторожно, личное: нужно ли белгородцам министерство счастья?
Сегодня, 12:51
«Я — бунтарь»: белгородец — об участии в реалити-шоу «Битва шефов» в команде Ивлева
Сегодня, 10:50
Владельцы Белгородской области. Владелец «Славянки» Сергей Гусев
Сегодня, 10:06
На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
Сегодня, 09:14
Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами
Сегодня, 07:34