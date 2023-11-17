Обман в интернете: белгородцы заплатили за несуществующие шины 135 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Трое жителей Старого Оскола стали жертвами мошенников. Белгородцы заказали на сайтах объявлений шины и запчасти для автомобилей на сумму 135 тыс. рублей, перечислили деньги на указанный счёт, но товары так и не получили.
Когда жители поняли, что их обманули, обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Личности виновных пока не известны.
Отметим, что ранее с мошенничеством столкнулся 26-летний житель Белгорода. Мужчина хотел воспользоваться интимными услугами, нашёл в интернете подходящее объявление и договорился о встрече. Белгородец перевёл аферистам 12 тыс., а потом ещё некоторую сумму за страховку — в общей сложности он потерял более 250 тыс. рублей, но встреча так и не состоялась.