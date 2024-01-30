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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Жители Белгородской области столкнулись со сбоем интернета

Россияне столкнулись с массовым сбоем интернета

30 января 2024, 17:23
Фото: Нейросеть Kandinsky

Жители Белгородской области столкнулись со сбоем интернета

Жители всей России сообщают о сбоях в работе Сети интернет. На момент публикации проблемы наблюдаются с подключением к доменам из зоны .RU. Проблема коснулась и Белгородской области.

Пользователи интернета в России уже около часа не могут подключится к сайтам из доменной зоны .RU. Сбои наблюдаются как в центральной части страны, так и на Дальнем Востоке.

Координационный центр доменов сообщает, что сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC. Специалисты работают над устранением проблемы.

Сроки решения вопроса пока неизвестны. Наблюдаются и частичные проблемы в работе мобильного интернета. Бел.Ру продолжает следить за ситуацией — по возможности.

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