Россияне столкнулись с массовым сбоем интернета

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Пользователи интернета в России уже около часа не могут подключится к сайтам из доменной зоны .RU. Сбои наблюдаются как в центральной части страны, так и на Дальнем Востоке.
Координационный центр доменов сообщает, что сбой в доменной зоне .RU связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры DNSSEC. Специалисты работают над устранением проблемы.
Сроки решения вопроса пока неизвестны. Наблюдаются и частичные проблемы в работе мобильного интернета. Бел.Ру продолжает следить за ситуацией — по возможности.