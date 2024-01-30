Туалет будет, мостик — нет: что изменится на набережной Везёлки в Белгороде?

Жительница Белгорода попросила Вячеслава Гладкова улучшить набережную за УСК Хоркиной: «Там в целом всё хорошо, но есть пара моментов, о которых хочется попросить. Первое — зона очень большая для прогулок, хотелось бы туалет на территории. А ещё мостик через речку в районе льва».