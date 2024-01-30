Туалет будет, мостик — нет: что изменится на набережной Везёлки в Белгороде?

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Жительница Белгорода попросила Вячеслава Гладкова улучшить набережную за УСК Хоркиной: «Там в целом всё хорошо, но есть пара моментов, о которых хочется попросить. Первое — зона очень большая для прогулок, хотелось бы туалет на территории. А ещё мостик через речку в районе льва».
Губернатор согласился с тем, что необходимо заниматься благоустройством общественных пространств. Туалет установят уже в этом году. Однако оборудовать мостик в ближайшее время не планируется. Для начала в городе должны выполнить работы на других объектах: Центральный пляж, Сосновка, Центральный парк.
Это те объёмы работ, которые мы обязаны выполнить в установленный срок. После завершения всех объектов мы рассматриваем продолжение набережной. Но впереди у нас Харгора, Архиерейская роща. Это те объекты, которые выбирали жители города для улучшения.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в городе продолжают реконструкцию Центрального парка. Недавно там установили новые фонари. Также в парке укладывают плитку и организуют прогулочные дорожки.