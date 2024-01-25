С освещением заканчивают: реконструкция в Центральном парке Белгорода продолжается

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Реконструкция Центрального парка Белгорода продолжается. На текущий момент на 85% завершили работы по установке новых фонарей. Однако выполнить успели и другие работы.
Как напомнили в горадминистрации, первый этап реконструкции включает в себя подготовку инженерных сетей, фундаментов под будущие объекты, тротуарное мощение. Пока рабочие успели обустроить ливневую канализацию и водопровод, уложили нижний слой покрытия проезда, сделали фундамент под кафе, танцевальную площадку и павильоны.
На 90% в парке уложили плитку на тротуарах, на 70% обустроили прогулочные дорожки. Также наполовину выполнено устройство системы полива. Сейчас ведётся прокладка кабеля электроснабжения. Эти работы практически завершены.
Ещё в парке демонтируют здание бывшего клуба «Плаза». В этом месте будет располагаться парковка на 135 мест. Территорию собираются озеленить, сделать дополнительный вход и хозяйственный блок с мусорной площадкой для обслуживания парка.
Ранее стало известно, какие деревья планируют высадить в Центральном парке. Там появятся яблони, липы, берёзы, сосны, дубы, вязы.