С освещением заканчивают: реконструкция в Центральном парке Белгорода продолжается

Как напомнили в горадминистрации, первый этап реконструкции включает в себя подготовку инженерных сетей, фундаментов под будущие объекты, тротуарное мощение. Пока рабочие успели обустроить ливневую канализацию и водопровод, уложили нижний слой покрытия проезда, сделали фундамент под кафе, танцевальную площадку и павильоны.