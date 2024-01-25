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Центральный парк им. Ленина

С освещением заканчивают: реконструкция в Центральном парке Белгорода продолжается

25 января 2024, 11:37
Фото: Мэрия Белгорода
Центральный парк им. Ленина

В Центральном парке Белгорода заканчивают установку новых фонарей

В мэрии поделились подробностями проведения реконструкции в парке им. Ленина. Уже на 85% на территории завершилась установка опор наружного освещения. Частично завершены и другие работы.

Реконструкция Центрального парка Белгорода продолжается. На текущий момент на 85% завершили работы по установке новых фонарей. Однако выполнить успели и другие работы.

Как напомнили в горадминистрации, первый этап реконструкции включает в себя подготовку инженерных сетей, фундаментов под будущие объекты, тротуарное мощение. Пока рабочие успели обустроить ливневую канализацию и водопровод, уложили нижний слой покрытия проезда, сделали фундамент под кафе, танцевальную площадку и павильоны.

На 90% в парке уложили плитку на тротуарах, на 70% обустроили прогулочные дорожки. Также наполовину выполнено устройство системы полива. Сейчас ведётся прокладка кабеля электроснабжения. Эти работы практически завершены.

Ещё в парке демонтируют здание бывшего клуба «Плаза». В этом месте будет располагаться парковка на 135 мест. Территорию собираются озеленить, сделать дополнительный вход и хозяйственный блок с мусорной площадкой для обслуживания парка.

Ранее стало известно, какие деревья планируют высадить в Центральном парке. Там появятся яблони, липы, берёзы, сосны, дубы, вязы.

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