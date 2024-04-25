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Спорткомплекс

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2024
1,2 млн рублей потратят на уборку спортивного центра «Сирень» в Белгороде
Клининговую компанию ищет спортивная школа олимпийского резерва № 4 Белгородской области. Документы разместили на госзакупках.
25 апреля, 14:35
Туалет будет, мостик — нет: что изменится на набережной Везёлки в Белгороде?
30 января, 09:35
2022
Около спорткомплекса Хоркиной в Белгороде отремонтируют проезд за 30 млн рублей
За работу мэрия готова заплатить 30,4 млн рублей. Лот на выполнение появился на госзакупках.
15 сентября 2022, 12:55
После победы в «Губернаторской эстафете» в Старом Осколе построят спорткомплекс
Сертификат на возведение ФОКа город металлургов и горняков выиграл в первой «Губернаторской эстафете», которая прошла в день города, 3 сентября.
5 сентября 2022, 14:23

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