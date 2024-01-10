Топчут газон и месят грязь: проблемы в реконструкции Щорса для пешеходов

Первая связана с «северо-восточным» выходом, а именно тем переходом, который ведёт от остановки практически напрямую к «Ленте». По мнению белгородца, переход оборудован хорошо, со всеми необходимыми знаками и разметкой, но дорожка от него к парковке гипермаркета настолько узкая, что весь поток людей на ней не помещается, в итоге пешеходам приходится «вытаптывать траву на газоне». Газон здесь лишний и там вовсе не будет расти трава, поэтому, считает читатель, дорожку нужно расширить и состыковать с переходом. Технически, никаких нарушений здесь нет, но неудобства, особенно в плохую погоду, этот участок дороги создаёт.