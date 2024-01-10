Топчут газон и месят грязь: проблемы в реконструкции Щорса для пешеходов

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Полную реконструкцию одной из главных дорог Белгорода провели несколько лет назад. Но горожане до сих пор сталкиваются с последствиями новых решений архитекторов. Местный житель Александр Гук подробно рассказал нам о том, с какими проблемами приходится мириться пешеходам только на одной из остановок по ул. Щорса, и почему из-за этого реконструкция работает «не так, как планировали».
Речь идёт об остановках «Бульвар Юности» недалеко от гипермаркета «Лента». С них есть несколько выходов на прилегающие территории по обеим сторонам дороги. И здесь наш читатель обнаружил сразу несколько проблем.
Первая связана с «северо-восточным» выходом, а именно тем переходом, который ведёт от остановки практически напрямую к «Ленте». По мнению белгородца, переход оборудован хорошо, со всеми необходимыми знаками и разметкой, но дорожка от него к парковке гипермаркета настолько узкая, что весь поток людей на ней не помещается, в итоге пешеходам приходится «вытаптывать траву на газоне». Газон здесь лишний и там вовсе не будет расти трава, поэтому, считает читатель, дорожку нужно расширить и состыковать с переходом. Технически, никаких нарушений здесь нет, но неудобства, особенно в плохую погоду, этот участок дороги создаёт.
Вторую проблему Александр обозначил на той же стороне дороги. И здесь снова помешал газон, который расположили между тротуаром и велодорожкой. По мнению белгородца, так как пешие потоки со стороны гипермаркета и жилых домов здесь пересекаются, место многолюдное и пешеходам трудно поместиться перед «зеброй», чтобы не наступить на траву.
«Спотыкач» в виде неприглядного вытоптанного газона должен быть украшением, а на самом деле является устрашением этого места. Естественно, люди обходят препятствие в виде газона по велосипедной дорожке. Пешеходы и велосипедисты смешиваются, конфликтуют, и якобы хороший замысел выхолащивается.
Пример решения проблемы, по мнению Александра, можно найти в прошлых годах, когда на этом месте была широкая площадка, «по которой без проблем перемещалось большое количество людей». Однако мы заметили и здесь свои минусы — велодорожка отсутствует полностью, а значит — пешеходы и велосипедисты будут «смешиваться» в любом случае.
Третья проблема была связана с отсутствием тротуарной дорожки на «юго-западном выходе», а именно там, где чаще всего проходят жители дома 46 ул. Щорса. В ходе реконструкции переход сдвинули, вместе с ним тротуарную дорожку таким образом, что теперь она ведёт напрямую к арке — входу во двор дома. Казалось бы, удобно, но есть одно, но: дело не довели до конца, не проложив дорожку дальше к тротуару у дома, в итоге у жителей было два выхода: обходить лишние 80 метров или пройтись прямо по газону напрямую к арке. По фото ниже можно увидеть, что выбрали белгородцы.
«Для решения казалось бы простой проблемы по трём метрам тротуара мне пришлось несколько раз обращаться в администрацию Белгорода в 2022 году»
Александр Гук, житель Белгорода
Администрация, по словам белгородца, не видела смысла в исправлении проблемы, так как недалеко находится другой выход с остановки, там есть тротуар и идти до него всего 30 метров. Но в марте 2023 года мэрия сдалась и проблему пообещали исправить. Летом на проблемном участке положили плитку.
Однако две другие проблемы мэрия пока «не заметила». Отметим, что после реконструкции Щорса с неудобствами столкнулись многие водители и пешеходы. Далеко не все изменения, которые должны были сделать перемещение по улице более комфортным, оправдали себя: узкие проезды, пробки. Чего только стоит выделенная полоса для общественного транспорта, которая стала причиной пешеходных колонн из-за одной аварии 15 декабря. А новые остановки, которые были запланированы как красивые и удобные объекты, стали доступной целью для вандалов — стены из стекла и отсутствие камер наблюдения.