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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Суд

Начальник оставил белгородца без премии из-за плохой работы и ответил за это в суде

30 января 2024, 13:25
Фото: 1MI
Суд

Белгородец через суд добился выплаты премии от начальства

Местный житель через суд добился компенсации за неиспользованный отпуск и нарушение срока выплат при увольнении. Дело рассмотрели в Белгородском районном суде.

Белгородец требовал взыскать невыплаченную зарплату за апрель 2023 года, компенсацию за неиспользованный отпуск и за нарушение установленного срока выплат при увольнении. В обосновании иска работник указал, что недоплата образовалась из-за отказа руководителя выдать обусловленную трудовым договором премию.

В ходе заседания ответчик отмечал, что премия сотруднику не начислялась из-за его некачественной работы в апреле. Также ответчик отметил, что начисление премии является прерогативой работодателя.

Суд доводы ответчика отклонил, так как ежемесячная премия в соответствии с трудовым договором, заключённым с сотрудником, являлась обязательной составляющей частью его зарплаты. Премия в фиксированном размере была включена в систему оплаты труда истца. Оценка качества работы для выплаты этой премии не была предусмотрена.

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