Начальник оставил белгородца без премии из-за плохой работы и ответил за это в суде

Суд доводы ответчика отклонил, так как ежемесячная премия в соответствии с трудовым договором, заключённым с сотрудником, являлась обязательной составляющей частью его зарплаты. Премия в фиксированном размере была включена в систему оплаты труда истца. Оценка качества работы для выплаты этой премии не была предусмотрена.