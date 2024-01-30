Начальник оставил белгородца без премии из-за плохой работы и ответил за это в суде

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Белгородец требовал взыскать невыплаченную зарплату за апрель 2023 года, компенсацию за неиспользованный отпуск и за нарушение установленного срока выплат при увольнении. В обосновании иска работник указал, что недоплата образовалась из-за отказа руководителя выдать обусловленную трудовым договором премию.
В ходе заседания ответчик отмечал, что премия сотруднику не начислялась из-за его некачественной работы в апреле. Также ответчик отметил, что начисление премии является прерогативой работодателя.
Суд доводы ответчика отклонил, так как ежемесячная премия в соответствии с трудовым договором, заключённым с сотрудником, являлась обязательной составляющей частью его зарплаты. Премия в фиксированном размере была включена в систему оплаты труда истца. Оценка качества работы для выплаты этой премии не была предусмотрена.