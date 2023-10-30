Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Вышедший на связь с редакцией представитель собственника помещения, который попросил не называть ни своего имени, ни имени собственника, рассказал свою версию событий. По его словам, он представлял как юрист интересы собственника, никак не связанного с горсоветом.
Дело в том, что 25-го числа ГУП сообщило о своём намерении перекрыть за самовольное подключение к сетям воду в помещении, интересы владельца которого представлял собеседник Бел.Ру. Тот с решением водоканала не согласился, после чего обратился в суд.
Уже 26 октября собственник и его представитель получили судебный акт о запрете перекрывать воду. Решение подлежало немедленному исполнению. Утром на следующий день эти документы передали водоканалу под подпись.
Журналист Бел.Ру ознакомился с оригиналами документов: суд действительно признал незаконными мероприятия по перекрытию воды в здании собственника. Соответствующее решение было передано и водоканалу: на нём значатся подпись и печать, поставленные представителем ГУП 27 октября в 9 утра.
Собеседник издания «надеялся, что на этом история закончится». Но 27 октября в районе 10 часов к зданию приехал сотрудник ГУП. На месте находился представитель собственника: по его словам, он передал контролёру документы и сообщил, что в случае нарушения судебного акта будет вынужден обращаться в правоохранительные органы. Также юрист попросил в обязательном порядке проинформировать о случившемся руководство контролёра: по мнению представителя собственника, рядовой сотрудник мог не знать всех тонкостей судебной системы — в отличии от своего начальства.
Сотрудник водоканала позвонил руководителю: на том конце провода якобы дали команду «делать, что надо». Собеседник издания вызвал полицию, работник водоканала же всё опечатал и стал дожидаться правоохранителей в своём автомобиле. Вся процедура заняла менее часа.
Представитель собственника также показал журналисту Бел.Ру видео беседы с представителем водоканала. Происходила она в освещённом помещении с четырьмя окнами в районе 11 утра. Что касается «незаконного удержания», описанного в Telegram-канале водоканала, то его на видео замечено не было: вместо этого контролёр долго оформлял документы и акты.
«Помещением без света» оказалась отдельная комната, в которой представитель собственника запретил включать лампы, так как посчитал, что сотрудник водоканала находится в помещении без веских на то причин. Также собеседник издания сообщил, что ничьим помощником он не представлялся, а эту информацию ГУП узнал позже из своих источников.
Приехавшие на вызов правоохранители изучили документы и потребовали открыть вентили обратно. По документам полиции пломбу сняли в 13:20, по первичному акту водоканала — в 13:15. Журналист Бел.Ру также ознакомился с копиями этих документов.
После этого водоканал рассказал историю о запертом на полтора часа в помещении без света контролёре. Информация стала быстро распространяться в СМИ и Telegram-каналах. Сообщалось, что полиция проводит расследование, при этом представителю собственника в отделе рассказали, что заявления от ГУП по данному поводу не поступало.
Хотели сперва не обращать внимания, но потом посоветовались и приняли решение дать опровержение. Рассказать, как всё было в действительности, на самом деле. По сути, он [водоканал] нарушил закон. Они потом сняли все пломбы, извинились. Но об этом ничего нигде не написано.
Таким образом, рассказанная представителем собственника история не совпадает с версией водоканала. Собеседник Бел.Ру указывает на тот факт, что изначально конфликтовать с ГУП в планы не входило: юрист желает скорейшего завершения истории и объективной оценки неоднозначной ситуации в СМИ. На данный момент ситуация решена: вода в помещении есть.
Редакция продолжит следить за возможным развитием дела.