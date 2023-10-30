Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником

Собеседник издания «надеялся, что на этом история закончится». Но 27 октября в районе 10 часов к зданию приехал сотрудник ГУП. На месте находился представитель собственника: по его словам, он передал контролёру документы и сообщил, что в случае нарушения судебного акта будет вынужден обращаться в правоохранительные органы. Также юрист попросил в обязательном порядке проинформировать о случившемся руководство контролёра: по мнению представителя собственника, рядовой сотрудник мог не знать всех тонкостей судебной системы — в отличии от своего начальства.