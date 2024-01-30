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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Интернет постепенно возобновляет нормальную работу на территории России

Интернет постепенно возобновляет нормальную работу на территории России

30 января 2024, 18:30
Фото: 1MI
Сайты из доменной зоны .RU. постепенно становятся доступными для пользователей из РФ. Возвращение интернета подтверждают в Роскомнадзоре.

Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают в штатном режиме.

Постепенно о возвращении нормального интернета сообщают и остальные пользователи Сети со всей РФ. Большая часть жалоб до этого поступала из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Башкирии, Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей. О проблемах сообщали и жители Белгородской области.

В Минцифиры ранее уточнили, что случилась техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

Сбои держались больше часа. Это первый массовый случай частичного отключения интернета такого масштаба в России.

В Минцифры объяснили массовый сбой интернета у россиян
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