Интернет постепенно возобновляет нормальную работу на территории России

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают в штатном режиме.
Постепенно о возвращении нормального интернета сообщают и остальные пользователи Сети со всей РФ. Большая часть жалоб до этого поступала из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Башкирии, Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей. О проблемах сообщали и жители Белгородской области.
В Минцифиры ранее уточнили, что случилась техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.
Сбои держались больше часа. Это первый массовый случай частичного отключения интернета такого масштаба в России.