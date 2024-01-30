Интернет постепенно возобновляет нормальную работу на территории России

Постепенно о возвращении нормального интернета сообщают и остальные пользователи Сети со всей РФ. Большая часть жалоб до этого поступала из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Башкирии, Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей. О проблемах сообщали и жители Белгородской области.