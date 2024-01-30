Фекальные реки под Белгородом не могут убрать из-за сложностей с подъездом техники

С подобной ситуацией столкнулись жители Валуйского горокруга. Канализационные стоки заливают луг и утекают в озеро. Причём, судя по сообщениям из Сети, проблема длится не первый год. Утечка канализационных отходов наблюдается в районе Соцгородок в Валуйках. Пока вопрос так и не решили, но областной водоканал обещал проверить жалобу.