Фекальные реки под Белгородом не могут убрать из-за сложностей с подъездом техники

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Белгородка пожаловалась на затопление фекальными массами в Новом Осколе. По словам женщины, ответственные за ремонт канализации лица уже осведомлены, но ситуация не меняется.
«В Новом Осколе затапливает людей фекальными массами. Ответственные за ремонт осведомлены, но воз и ныне там», — написала белгородка. Она добавила, что река Оскол, по её мнению, уже «давится» отходами жизнедеятельности людей.
Женщина пожаловалась, что никто не решает проблему. В ответ по телефону людям якобы грубят.
«Выполняйте свою работу. Неприятно мне было приехать в районный центр и увидеть подобное. А главное — меры никакие не принимаются и грубят по телефону», — рассказывает она.
На жалобу белгородки ответили в ГУП «Белоблводоканал». Там заявили, что устранить данное нарушение планируют в течение двух дней, но есть определённые сложности.
Сейчас ситуация осложнена трудностями с подъездом тяжёлой техники для проведения работ. Для минимизации проблемы производится переключение на резервные ветки. Водоканал приносит извинения за неудобства.
Белоблводоканал
С подобной ситуацией столкнулись жители Валуйского горокруга. Канализационные стоки заливают луг и утекают в озеро. Причём, судя по сообщениям из Сети, проблема длится не первый год. Утечка канализационных отходов наблюдается в районе Соцгородок в Валуйках. Пока вопрос так и не решили, но областной водоканал обещал проверить жалобу.