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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Белгородцы сообщили о затопленном отходами участке рядом с рекой

Фекальные реки под Белгородом не могут убрать из-за сложностей с подъездом техники

30 января 2024, 15:51
Фото: 1MI

Белгородцы сообщили о затопленном отходами участке рядом с рекой

Жительница Нового Оскола требует разобраться с проблемами подтопления земельного участка фекальными массами. Женщина утверждает, что ранее по этому вопросу уже обращалась к «ответственным», но ситуация не изменилась. Белгородке на требования ответили в областном водоканале.

Белгородка пожаловалась на затопление фекальными массами в Новом Осколе. По словам женщины, ответственные за ремонт канализации лица уже осведомлены, но ситуация не меняется.

«В Новом Осколе затапливает людей фекальными массами. Ответственные за ремонт осведомлены, но воз и ныне там», — написала белгородка. Она добавила, что река Оскол, по её мнению, уже «давится» отходами жизнедеятельности людей.

Женщина пожаловалась, что никто не решает проблему. В ответ по телефону людям якобы грубят.

«Выполняйте свою работу. Неприятно мне было приехать в районный центр и увидеть подобное. А главное — меры никакие не принимаются и грубят по телефону», — рассказывает она.

На жалобу белгородки ответили в ГУП «Белоблводоканал». Там заявили, что устранить данное нарушение планируют в течение двух дней, но есть определённые сложности.

Сейчас ситуация осложнена трудностями с подъездом тяжёлой техники для проведения работ. Для минимизации проблемы производится переключение на резервные ветки. Водоканал приносит извинения за неудобства.
Белоблводоканал

С подобной ситуацией столкнулись жители Валуйского горокруга. Канализационные стоки заливают луг и утекают в озеро. Причём, судя по сообщениям из Сети, проблема длится не первый год. Утечка канализационных отходов наблюдается в районе Соцгородок в Валуйках. Пока вопрос так и не решили, но областной водоканал обещал проверить жалобу.

Канализационные стоки в Новом Осколе
Видео: комментарии со страницы Вячеслава Гладкова
От водоканала требуют заплатить за вред почвам от канализационных стоков в Белгороде
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