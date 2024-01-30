От водоканала требуют заплатить за вред почвам от канализационных стоков в Белгороде

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В октябре 2023 года жители Юго-западного района Белгорода пожаловались на то, что из-за неисправной работы канализационной насосной станции происходит истекание стоков. Инспекторы управления Росприроднадзора провели обследование территории и взяли пробы почвы.
По результатам анализов рассчитан размер вреда, причинённого почве Белоблводоканалом. Сумма составила более 168 тыс. рублей.
Предприятию направили требование о добровольном возмещении причинённого вреда. В случае отказа Росприроднадзор будет обращаться с исковым заявлением в суд.