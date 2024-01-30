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Published Сегодня, 13:58

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Земля

От водоканала требуют заплатить за вред почвам от канализационных стоков в Белгороде

30 января 2024, 13:58
Фото: 1MI
Земля

Росприроднадзор уличил Белоблводоканал в причинении вреда почвам

Сумма составила более 168 тыс. рублей. Росприроднадзор потребовал добровольно компенсировать нанесённый вред, сообщает Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора.

В октябре 2023 года жители Юго-западного района Белгорода пожаловались на то, что из-за неисправной работы канализационной насосной станции происходит истекание стоков. Инспекторы управления Росприроднадзора провели обследование территории и взяли пробы почвы.

По результатам анализов рассчитан размер вреда, причинённого почве Белоблводоканалом. Сумма составила более 168 тыс. рублей.

Предприятию направили требование о добровольном возмещении причинённого вреда. В случае отказа Росприроднадзор будет обращаться с исковым заявлением в суд.

Место стоковМесто стоков
Место стоков Место стоков
Место стоков
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора
Водоканал в Белгороде наказали после проверки: что произошло
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