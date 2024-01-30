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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Телефон

Белгородцам за деньги предлагали пройти опросы о выборах?

30 января 2024, 12:12
Фото: 1MI
Телефон

Рассылку опроса о выборах белгородцам назвали фейком

В отделении ЕР белгородцев предупредили, что неизвестные распространяют фейки от имени партии. Через соцсети мошенники предлагают за вознаграждение поучаствовать в опросе о выборах. Помимо этого, в сообщениях у пользователей аферисты пытаются узнать персональные данные.

Белгородцев предупредили о фейках, которые неизвестные распространяют от имении отделения партии «Единая Россия». В соцсетях и мессенджерах мошенники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах.

Более того, аферисты пытаются собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию. Белгородцам рекомендуют сохранять бдительность.

В ЕР сообщили, что обратились к компетентным органам для проведения проверки.

Напомним, жителям Курской области ранее угрожали подрывами школ. Местные власти объяснили ситуацию. Подобные сообщения оказались фейком.

Предупреждение от ЕРПредупреждение от ЕР
Предупреждение от ЕР
Фото: vk.com/edinayabelgorodchina
Курянам угрожают подрывами школ, но на самом деле это фейк
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#Общество#Белгородская область#Мошенники#Новости Белгорода#Единая россия#Белгород#Наталья Корявых#Фейк
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