Белгородцам за деньги предлагали пройти опросы о выборах?

Рассылку опроса о выборах белгородцам назвали фейком

В отделении ЕР белгородцев предупредили, что неизвестные распространяют фейки от имени партии. Через соцсети мошенники предлагают за вознаграждение поучаствовать в опросе о выборах. Помимо этого, в сообщениях у пользователей аферисты пытаются узнать персональные данные.