Белгородцам за деньги предлагали пройти опросы о выборах?

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Белгородцев предупредили о фейках, которые неизвестные распространяют от имении отделения партии «Единая Россия». В соцсетях и мессенджерах мошенники предлагают за вознаграждение принять участие в опросе о выборах.
Более того, аферисты пытаются собрать персональные данные пользователей и банковскую информацию. Белгородцам рекомендуют сохранять бдительность.
В ЕР сообщили, что обратились к компетентным органам для проведения проверки.
Напомним, жителям Курской области ранее угрожали подрывами школ. Местные власти объяснили ситуацию. Подобные сообщения оказались фейком.