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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

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Автомобиль

Служебные медали помогли белгородке избежать тюрьмы за повторное пьяное вождение

26 января 2024, 11:45
Фото: 1MI
Автомобиль

Белгородку лишили прав и машины после пьяного вождения

В начале августа 2023 года женщину поймали пьяной за рулём авто. За это её приговорили к 80 часам обязательных работ, а также лишили водительских прав и изъяли машину, сообщает Яковлевский районный суд.

В законную силу вступил приговор Яковлевского районного суда в отношении жительницы Белгородского района. В августе прошлого года женщина села пьяной за руль. При этом ранее она уже попадала под административное наказание за управление авто в нетрезвом состоянии.

Во время заседания нарушительница согласилась с предъявленным обвинением, не оспаривала обстоятельства совершённого преступления. Суд признал её виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, а также в связи с раскаянием, состоянием здоровья виновной, наличия у неё инвалидности и медалей за отличие в служебной деятельности суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.

Помимо этого, её лишили права управлять автомобилем на срок в 2 года и 10 месяцев. Автомобиль Renault Megane II, принадлежащий подсудимой, был конфискован. Машину передали в собственность государства.

Женщина с лишением прав и конфискацией машины не согласилась. Приговор она пыталась обжаловать в вышестоящей инстанции. Однако суд оставил всё без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

С начала года у белгородцев по новой норме закона конфисковали 10 машин
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Пьяное вождение#Суды#Белгород#Алина Харина
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