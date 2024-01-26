Служебные медали помогли белгородке избежать тюрьмы за повторное пьяное вождение

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В законную силу вступил приговор Яковлевского районного суда в отношении жительницы Белгородского района. В августе прошлого года женщина села пьяной за руль. При этом ранее она уже попадала под административное наказание за управление авто в нетрезвом состоянии.
Во время заседания нарушительница согласилась с предъявленным обвинением, не оспаривала обстоятельства совершённого преступления. Суд признал её виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.
Из-за отсутствия отягчающих обстоятельств, а также в связи с раскаянием, состоянием здоровья виновной, наличия у неё инвалидности и медалей за отличие в служебной деятельности суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.
Помимо этого, её лишили права управлять автомобилем на срок в 2 года и 10 месяцев. Автомобиль Renault Megane II, принадлежащий подсудимой, был конфискован. Машину передали в собственность государства.
Женщина с лишением прав и конфискацией машины не согласилась. Приговор она пыталась обжаловать в вышестоящей инстанции. Однако суд оставил всё без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.