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С начала года у белгородцев по новой норме закона конфисковали 10 машин

12 апреля 2023, 14:33
Фото: 1MI
Среди конфискованных автомобилей — КамАЗ, Mitsubishi Carisma, Audi A4, Ford Focus. В основном без машин оставались нетрезвые водители, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За три месяца 2023 года у белгородцев конфисковали 10 автомобилей. Суровую меру к нарушителям применяют по новой норме закона.

В минувшем году для тех, кто систематически нарушает ПДД, ужесточили ответственность. Прежде всего это касается пьяных водителей. Теперь такие автомобилисты могут не только понести уголовную ответственность (ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ), но и лишиться машины.

Так, например, без своего КамАЗа остался житель Красногвардейского района. Мужчина повторно сел за руль пьяным. По той же причине у шебекинца конфисковали Mitsubishi Carisma.

В Грайворонском горокруге у нарушителя забрали Audi A4. В Волоконовском районе фигурант уголовного дела лишился Ford Focus.

Всего с начала года по нарушениям завершили и направили в суд 85 уголовных дел. В 35 случаях решено наложить арест на транспорт.

У белгородца конфисковали машину за повторное пьяное вождение
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#Анастасия Афанасенко#Конфискация#Автомобили#Наказание#Происшествия#Белгородская область
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