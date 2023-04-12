С начала года у белгородцев по новой норме закона конфисковали 10 машин

В минувшем году для тех, кто систематически нарушает ПДД, ужесточили ответственность. Прежде всего это касается пьяных водителей. Теперь такие автомобилисты могут не только понести уголовную ответственность (ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ), но и лишиться машины.